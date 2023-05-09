https://sputnik-georgia.ru/20230509/besstrashnye-slovno-u-nikh-ne-bylo-ploti-istorii-gruzinskikh-geroev-vov-277465703.html

Бесстрашные, словно у них не было плоти: истории грузинских героев ВОВ

Бесстрашные, словно у них не было плоти: истории грузинских героев ВОВ

75 лет прошло с тех пор, как Мелитон Кантария и Михаил Егоров водрузили над Рейхстагом знамя победы. Однако этому предшествовали несколько лет беспощадной и... 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T15:00+0400

2023-05-09T15:00+0400

2023-05-09T15:00+0400

праздник 9 мая 2023

аналитика

грузия

колумнисты

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Кое-кто не раз попрекал нас, грузин, за то, что якобы Берия и Сталин во время Второй мировой войны нас "оберегали" и не забирали на фронт. Это, разумеется, абсурд. Реальная статистика говорит об обратном.Грузии очень дорого обошлась победа над фашизмом. Сотни тысяч грузинских матерей облачились в траур, а некоторые семьи и вовсе вымерли до последнего человека. Население многих сел и поселков сократилось почти наполовину.Например:• Из села Цеси Амбролаурского района на фронт призвали 325 человек, из которых живыми вернулись только 72.• Из двух маленьких сел Чиатурского района – Твалуети и Цхуквети – на войну ушли 168 человек, и 107 не вернулись.• В Багдатском селе Персати 117 из 250 ушедших на фронт не вернулись.Словом, в уничтожение нацистской чумы Грузия внесла немалый вклад. Из трехмиллионной страны в военных операциях участвовали 700-750 тысяч человек, из которых примерно 350 тысяч пали на поле боя. 168 нашим соотечественникам было присвоено звание Героя Советского Союза, из них 42 – посмертно.В войне против фашизма грузины своим мужеством и бесстрашием удивили и врагов, и друзей. В первые же дни войны множество грузин воевали на передовой. Были часты случаи, когда из одной семьи на фронт уходили по несколько человек.К примеру, на разных фронтах геройски воевали семеро братьев Долидзе (село Ходашени Телавского района), шестеро братьев Пируашвили (село Каралети Горийского района), пять братьев Осепашвили (село Ничбиси Мцхетского района), пятеро братьев Бурдиладзе (село Парахети Онского района), пятеро братьев Джибладзе (село Гезати Абашского района), пятеро братьев Джаниашвили (село Хашми Сагареджойского района) и многие другие.С фашистами воевал уроженец села Мачара Сухумского района, танкист Георгий Шангуа, который до апреля 1942 года на различных участках фронта уничтожил 51 орудие врага, 31 пулемет и около 200 вражеских солдат и офицеров.В рядах героических защитников Ленинграда был ткварчелец Еремия Кварчия. Крестьянин-труженик, он стал танкистом и безжалостно уничтожал врага. В одном из сражений его танк дал бой трем немецким танкам, один он взорвал, два – повредил, но в неравном бою его танк вышел из строя, тяжело были ранены командир и водитель…Противник хотел взять их в плен, но Еремия Кварчия двое суток отражал врага. Он не уступил ни танк, ни своих раненых соратников. Когда на помощь пришел советский отряд, вокруг танка Еремии обнаружили более 100 тел фашистов.Грузины защищали и Севастополь. Среди них особенно прославился уроженец села Матходжи Хонского района, старшина Ноэ Адамия. Он в период 16-22 июня 1942 года с малочисленной группой отразил около десятка атак. Лично Ноэ уничтожил один танк противника и 200 солдат и офицеров. За проявленные мужество и отвагу грузин был удостоен звания Героя Советского Союза.Шесть вражеских самолетов во мгновение ока упали на землю. В тот день Киев был спасен от бомбежки.На счету Чичико Бенделиани 410 боевых вылетов. В 85 воздушных столкновениях он сбил 30 вражеских самолетов. Грузинский камикадзе не раз предпринял воздушный таран. Храброму грузину было присвоено звание майора.20 июля 1944 года во время боев у польских границ свой последний вылет совершил 30-летний мужественный грузин. Тогда на один день были прекращены боевые вылеты – в тот день хоронили храбрейшего из храбрейших летчиков…В декабре 1941 года к операции по защите Крыма подключилась 224-ая грузинская мотострелковая дивизия, которая была в основном укомплектована грузинами.26-летнего Григола Схулухия немцы взяли в плен, но не смогли получить от него информацию. Тогда ему сломали и вторую уцелевшую в бою руку, затем раздели и вырезали на спине пятиконечную звезду, связанного бросили в горящие угли. Так и не сумев выбить нужные сведения, они засыпали его соломой, облили бензином и подожгли живьем.В октябре 1943 года сержант Лаврентий Авалиани (село Гумати, близ Кутаиси) воевал на подступах к Мелитополю. Во время одной из атак Авалиани вторгся в траншею врага и в рукопашном бою уничтожил 18 гитлеровцев.На второй день, отражая наступление у хутора Кандский, Авалиани гранатами вывел из строя три вражеских танка, ручным пулеметом уничтожил около 150 вражеских солдат и офицеров. Когда патроны закончились, он, имея в качестве оружия только финский нож, вторгся в ряды врага и в рукопашном бою уничтожил 12 фашистов. В этой же схватке сам геройски погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.В боях за Севастополь уроженец села Цагвли Хашурского района, боец анапской 414-ой грузинской дивизии Григол Самхарадзе в одном из сражений из пулемета уничтожил около 160 гитлеровцев.В боях за Кавказ уроженец села Вакиджвари Озургетского района, пулеметчик Георгий Сиамашвили уничтожил более 200 гитлеровцев и сбил вражеский бомбардировщик.К сожалению, множество грузинских парней, безусых юнцов погибли в той войне так, что местонахождение их могил неизвестно, а в летописи не сохранились сведения об их подвигах. Однако история помнит беспримерное геройство других замечательных наших соотечественников.

https://sputnik-georgia.ru/20230508/gruziya-i-velikaya-otechestvennaya-voyna-top-5-velikikh-gruzinok-na-voyne-266497398.html

https://sputnik-georgia.ru/20230508/den-pobedy-chto-dumayut-o-prazdnike-zhiteli-gruzii---video-277444625.html

https://sputnik-georgia.ru/20230508/vozil-boepripasy-skvoz-ogon-i-dym---istoriya-frontovogo-voditelya-iz-gruzii-277437648.html

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Вано Сулори

Вано Сулори

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Вано Сулори

аналитика, грузия, колумнисты