https://sputnik-georgia.ru/20230509/dolzhny-pomnit-o-samootverzhennosti-geroev---burdzhanadze-pozdravila-veteranov-s-dnem-pobedy-277501955.html

Нужно помнить о самоотверженности героев – Бурджанадзе поздравила ветеранов с Днем Победы

Нужно помнить о самоотверженности героев – Бурджанадзе поздравила ветеранов с Днем Победы

Ветераны заслуживают того, чтобы жить в достойной Грузии, отметила депутат 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T16:14+0400

2023-05-09T16:14+0400

2023-05-09T16:55+0400

9 мая

нино бурджанадзе

грузия

новости

праздник 9 мая 2023

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ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Почти каждая семья в Грузии пошла на жертвы во время Второй мировой войны, и граждане не должны забывать о самопожертвовании героев – заявила Sputnik Грузия экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе . В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая. Уже третий год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе), а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы. По ее словам, ветераны заслуживают памяти об их самоотверженности, а также того, чтобы жить в достойной Грузии. "Хочу поздравить с сегодняшним днем всех ветеранов мира, людей, пожертвовавших собой и сражавшихся до конца за лучшее будущее", – сказала Бурджанадзе в беседе со Sputnik Грузия. По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов ВОВ, самому старшему из них 105 лет.Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари (около 330 долларов), а члены семей погибших в войне – 500 лари (около 170 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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9 мая, нино бурджанадзе, грузия, новости