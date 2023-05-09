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https://sputnik-georgia.ru/20230509/dva-muzeya-gruzii-stali-prizerami-konkursa-european-museums-forum-277510505.html
Два музея Грузии стали призерами конкурса European Museums Forum
Два музея Грузии стали призерами конкурса European Museums Forum
Конкурс направлен на признание передового опыта музейной сферы всей Европы 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T18:39+0400
2023-05-09T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Два грузинских музея – Археологический музей-заповедник имени Отара Лорткипанидзе в Вани и Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси – отметили на конкурсе European Museums Forum. Премию "Европейский музей года" учредили в 1977 году. Конкурс, проходящий под эгидой Совета Европы, направлен на признание передового опыта музейной сферы Европы и способствует развитию инновационных подходов в музейном пространстве. В этом году в номинации The Silletto "За включенность и участие общественности" победил Археологический музей Вани. Археологический музей Вани находится в регионе Имерети, муниципалитет Вани. Он был основан 25 сентября 1985 года по инициативе академика Отара Лорткипанидзе, руководителя Ванской археологической экспедиции, чье имя и носит музей. Материал, хранящийся в музее, охватывает период от VIII века до н. э. до I века н.э. Здесь хранятся уникальные образцы ювелирного дела, изделий из серебра и бронзы, нумизматики и другое. Что касается Литературно-мемориального музея Ильи Чавчавадзе, то его отметили в категории "Специальный приз". Церемония награждения победителей 2023 года состоялась 3-6 мая в Барселоне. Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили, построил его еще в 1880 году. Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи. Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе. В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня. Сегодня в этом музее хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи Чавчавадзе: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, культура, грузия, новости, имерети, европа, илья чавчавадзе, отар лорткипанидзе, совет европы
тбилиси, культура, грузия, новости, имерети, европа, илья чавчавадзе, отар лорткипанидзе, совет европы

Два музея Грузии стали призерами конкурса European Museums Forum

18:39 09.05.2023 (обновлено: 19:04 09.05.2023)
© photo: Municipal Development Fund of Georgia / FBНовый археологический музей Вани
Новый археологический музей Вани - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
© photo: Municipal Development Fund of Georgia / FB
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Конкурс направлен на признание передового опыта музейной сферы всей Европы
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Два грузинских музея – Археологический музей-заповедник имени Отара Лорткипанидзе в Вани и Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси – отметили на конкурсе European Museums Forum.
Премию "Европейский музей года" учредили в 1977 году. Конкурс, проходящий под эгидой Совета Европы, направлен на признание передового опыта музейной сферы Европы и способствует развитию инновационных подходов в музейном пространстве.
В этом году в номинации The Silletto "За включенность и участие общественности" победил Археологический музей Вани.

"Музей, получивший эту награду, является общественным музеем, обладающим мощной силой для повышения осведомленности о важнейших проблемах, касающихся общества, культуры и образования", – говорится на сайте конкурса.

Археологический музей Вани находится в регионе Имерети, муниципалитет Вани. Он был основан 25 сентября 1985 года по инициативе академика Отара Лорткипанидзе, руководителя Ванской археологической экспедиции, чье имя и носит музей.
Материал, хранящийся в музее, охватывает период от VIII века до н. э. до I века н.э. Здесь хранятся уникальные образцы ювелирного дела, изделий из серебра и бронзы, нумизматики и другое.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
Что касается Литературно-мемориального музея Ильи Чавчавадзе, то его отметили в категории "Специальный приз". Церемония награждения победителей 2023 года состоялась 3-6 мая в Барселоне.
Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили, построил его еще в 1880 году.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи.
Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня.
Сегодня в этом музее хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи Чавчавадзе: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни.
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