Два музея Грузии стали призерами конкурса European Museums Forum
18:39 09.05.2023 (обновлено: 19:04 09.05.2023)
Конкурс направлен на признание передового опыта музейной сферы всей Европы
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Два грузинских музея – Археологический музей-заповедник имени Отара Лорткипанидзе в Вани и Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси – отметили на конкурсе European Museums Forum.
Премию "Европейский музей года" учредили в 1977 году. Конкурс, проходящий под эгидой Совета Европы, направлен на признание передового опыта музейной сферы Европы и способствует развитию инновационных подходов в музейном пространстве.
В этом году в номинации The Silletto "За включенность и участие общественности" победил Археологический музей Вани.
"Музей, получивший эту награду, является общественным музеем, обладающим мощной силой для повышения осведомленности о важнейших проблемах, касающихся общества, культуры и образования", – говорится на сайте конкурса.
Археологический музей Вани находится в регионе Имерети, муниципалитет Вани. Он был основан 25 сентября 1985 года по инициативе академика Отара Лорткипанидзе, руководителя Ванской археологической экспедиции, чье имя и носит музей.
Материал, хранящийся в музее, охватывает период от VIII века до н. э. до I века н.э. Здесь хранятся уникальные образцы ювелирного дела, изделий из серебра и бронзы, нумизматики и другое.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
Что касается Литературно-мемориального музея Ильи Чавчавадзе, то его отметили в категории "Специальный приз". Церемония награждения победителей 2023 года состоялась 3-6 мая в Барселоне.
Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили, построил его еще в 1880 году.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи.
Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе.
© Courtesy of The Union of MuseumsЛитературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
Литературно-мемориальный музей Ильи Чавчавадзе в Тбилиси
© Courtesy of The Union of Museums
В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня.
Сегодня в этом музее хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи Чавчавадзе: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни.