https://sputnik-georgia.ru/20230509/istoriya-dlya-tbilistsev-zhiteli-goroda-prishli-k-vechnomu-ognyu-v-park-vake---video-277497684.html

История для тбилисцев: жители города пришли к Вечному огню в парк Ваке - видео

История для тбилисцев: жители города пришли к Вечному огню в парк Ваке - видео

Парк Ваке закрыт на ремонт уже третий год, поэтому все официальные мероприятия в честь праздника 9 Мая проводятся в Парке культуры и отдыха ветеранов им... 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T14:16+0400

2023-05-09T14:16+0400

2023-05-09T14:23+0400

праздник 9 мая 2023

видео

видео-новости из грузии

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9 мая

день победы

день победы

праздник 9 мая в тбилиси

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Несмотря на это, многие тбилисцы помнят, что 9 Мая всегда отмечали именно в парке Ваке, это место даже называли Парком Победы, поэтому пришли возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню и почтить память павших героев.

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2023

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Sputnik Грузия

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