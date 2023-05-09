https://sputnik-georgia.ru/20230509/istoriya-dlya-tbilistsev-zhiteli-goroda-prishli-k-vechnomu-ognyu-v-park-vake---video-277497684.html
История для тбилисцев: жители города пришли к Вечному огню в парк Ваке - видео
История для тбилисцев: жители города пришли к Вечному огню в парк Ваке - видео
Парк Ваке закрыт на ремонт уже третий год, поэтому все официальные мероприятия в честь праздника 9 Мая проводятся в Парке культуры и отдыха ветеранов им... 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T14:16+0400
2023-05-09T14:16+0400
2023-05-09T14:23+0400
праздник 9 мая 2023
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
9 мая
день победы
день победы
праздник 9 мая в тбилиси
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Несмотря на это, многие тбилисцы помнят, что 9 Мая всегда отмечали именно в парке Ваке, это место даже называли Парком Победы, поэтому пришли возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню и почтить память павших героев.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, день победы, день победы, праздник 9 мая в тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, день победы, день победы, праздник 9 мая в тбилиси, видео
История для тбилисцев: жители города пришли к Вечному огню в парк Ваке - видео
14:16 09.05.2023 (обновлено: 14:23 09.05.2023)
Парк Ваке закрыт на ремонт уже третий год, поэтому все официальные мероприятия в честь праздника 9 Мая проводятся в Парке культуры и отдыха ветеранов им. Киквидзе, где собрались ветераны и первые лица Грузии.
Несмотря на это, многие тбилисцы помнят, что 9 Мая всегда отмечали именно в парке Ваке, это место даже называли Парком Победы, поэтому пришли возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню и почтить память павших героев.