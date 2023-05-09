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Праздник 9 мая 2023
Sputnik Грузия представляет читателям рассказы о ветеранах войны, интервью с фронтовиками и членами их семей, очерки о культурном наследии страны, поднимающем темы борьбы и победы над фашизмом. Здесь собраны все материалы, посвященные 9 мая.
https://sputnik-georgia.ru/20230509/kak-v-gruzii-otmetili-den-pobedy---foto-277509779.html
Как в Грузии отметили День Победы – фото
Как в Грузии отметили День Победы – фото
В Грузии 9 мая отметили День Победы. Главная часть официальных мероприятий прошла в парке Киквидзе в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 09.05.2023, Sputnik Грузия
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В последние годы местом проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы является парк Киквидзе. Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария.
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Как в Грузии отметили День Победы – фото

17:54 09.05.2023 (обновлено: 18:03 09.05.2023)
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В Грузии 9 мая отметили День Победы. Главная часть официальных мероприятий прошла в парке Киквидзе в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как отмечался этот день
В последние годы местом проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы является парк Киквидзе. Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария.
© photo: Sputnik / Stringer

В парке Киквидзе в Тбилиси в последние годы проходят главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

В парке Киквидзе в Тбилиси в последние годы проходят главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

В парке Киквидзе в Тбилиси в последние годы проходят главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

© photo: Sputnik / Stringer

Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом.

Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке Киквидзе также собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.

В парке Киквидзе также собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

В парке Киквидзе также собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.

Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари, а члены семей погибших в войне – 500 лари.

Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари, а члены семей погибших в войне – 500 лари. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари, а члены семей погибших в войне – 500 лари.

© photo: Sputnik / Stringer

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.

© photo: Sputnik / Stringer

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.

© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители Тбилиси возложили цветы и к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, бывшем парке Победы.

Жители Тбилиси возложили цветы и к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, бывшем парке Победы. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Жители Тбилиси возложили цветы и к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, бывшем парке Победы.

© photo: Sputnik / Stringer

В парке Ваке реконструкция практически завершилась, но территория у Вечного огня и у памятника Неизвестному Солдату пока не благоустроена.

В парке Ваке реконструкция практически завершилась, но территория у Вечного огня и у памятника Неизвестному Солдату пока не благоустроена. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

В парке Ваке реконструкция практически завершилась, но территория у Вечного огня и у памятника Неизвестному Солдату пока не благоустроена.

© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, многие жители Тбилиси пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.

Тем не менее, многие жители Тбилиси пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тем не менее, многие жители Тбилиси пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие из тех, кто до сих пор празднует в Грузии 9 Мая, потерял на фронте своих родных и близких.

Многие из тех, кто до сих пор празднует в Грузии 9 Мая, потерял на фронте своих родных и близких. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

Многие из тех, кто до сих пор празднует в Грузии 9 Мая, потерял на фронте своих родных и близких.

© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем в парке Киквидзе состоялось шествие с красными флагами и портретами Сталина.

А тем временем в парке Киквидзе состоялось шествие с красными флагами и портретами Сталина. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

А тем временем в парке Киквидзе состоялось шествие с красными флагами и портретами Сталина.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие провели представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии.

Шествие провели представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие провели представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии.

© photo: Sputnik / Stringer

Так в Тбилиси представители самых разных политических сил отметили День Победы над фашизмом.

Так в Тбилиси представители самых разных политических сил отметили День Победы над фашизмом. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Так в Тбилиси представители самых разных политических сил отметили День Победы над фашизмом.

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