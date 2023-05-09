Как в Грузии отметили День Победы – фото
В парке Киквидзе в Тбилиси в последние годы проходят главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
В парке Киквидзе в Тбилиси в последние годы проходят главные праздничные мероприятия в честь Дня Победы.
Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом.
Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария, водрузившему Знамя Победы над Рейхстагом.
В парке Киквидзе также собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.
В парке Киквидзе также собираются ветераны, их близкие, простые граждане, представители общественных и политических организаций.
Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.
Сюда же, к памятнику Мелитону Кантария, возлагают венки и цветы представители руководства Грузии.
Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари, а члены семей погибших в войне – 500 лари.
Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари, а члены семей погибших в войне – 500 лари.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили лично поздравил ветеранов с праздником и пожелал им доброго здоровья.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.
Жители Тбилиси возложили цветы и к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, бывшем парке Победы.
Жители Тбилиси возложили цветы и к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке, бывшем парке Победы.
В парке Ваке реконструкция практически завершилась, но территория у Вечного огня и у памятника Неизвестному Солдату пока не благоустроена.
В парке Ваке реконструкция практически завершилась, но территория у Вечного огня и у памятника Неизвестному Солдату пока не благоустроена.
Тем не менее, многие жители Тбилиси пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.
Тем не менее, многие жители Тбилиси пришли сюда, чтобы отдать дань павшим героям.
Многие из тех, кто до сих пор празднует в Грузии 9 Мая, потерял на фронте своих родных и близких.
Многие из тех, кто до сих пор празднует в Грузии 9 Мая, потерял на фронте своих родных и близких.
А тем временем в парке Киквидзе состоялось шествие с красными флагами и портретами Сталина.
А тем временем в парке Киквидзе состоялось шествие с красными флагами и портретами Сталина.
Шествие провели представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии.
Шествие провели представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии.
Так в Тбилиси представители самых разных политических сил отметили День Победы над фашизмом.
Так в Тбилиси представители самых разных политических сил отметили День Победы над фашизмом.