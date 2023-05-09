https://sputnik-georgia.ru/20230509/kak-v-gruzii-otmetili-den-pobedy---foto-277509779.html

Как в Грузии отметили День Победы – фото

Как в Грузии отметили День Победы – фото

В Грузии 9 мая отметили День Победы. Главная часть официальных мероприятий прошла в парке Киквидзе в Тбилиси. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как... 09.05.2023, Sputnik Грузия

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2023-05-09T18:03+0400

праздник 9 мая 2023

фотография

фотоленты

новости грузии в фотографиях

9 мая

праздник 9 мая в тбилиси

день победы

день победы

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В последние годы местом проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы является парк Киквидзе. Тут находится памятник герою ВОВ Мелитону Кантария.

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2023

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