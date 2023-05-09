https://sputnik-georgia.ru/20230509/kakogo-chisla-prazdnuyut-svyatuyu-troitsu-v-2023-tserkovnyy-kalendar-277511157.html

Какого числа празднуют Святую Троицу в 2023? Церковный календарь

Какого числа празднуют Святую Троицу в 2023? Церковный календарь

Святая Троица – один из главных праздников церковного календаря, который христиане ежегодно празднуют на 50-й день после Пасхи 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T19:29+0400

2023-05-09T19:29+0400

2023-05-09T19:29+0400

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Светлое Воскресение Христово в 2023 году католики отпраздновали 9 апреля, а православные – 16 апреля. Какого числа по церковному календарю верующие празднуют Святую Троицу в 2023-м, читайте в материале Sputnik Грузия. Какого числа Святая Троица в 2023? По церковному календарю праздник Святой Троицы всегда приходится на воскресенье – в 2023 году католики празднуют торжество 28 мая, а православные через неделю – 4 июня. На Святую Троицу вспоминают евангельское событие – сошествие Святого Духа на учеников Спасителя, которое Он обещал им перед Своим Вознесением. По Евангелию, сионская горница стала первым христианским храмом, где Святой Дух сошел в виде огненных языков на апостолов. Это явление означало триединство Бога, три ипостаси Троицы, то есть Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, существующие в единстве, творят мир и освящают его Божественной благодатью. Троица в церковном календаре Праздник в честь Святой Троицы установили апостолы и праздновали его ежегодно – об этом свидетельствуют Апостольские постановления. Общераспространенной Пятидесятница была уже в первые века христианства, однако в церковный календарь торжество официально внесли в конце IV века, после того, как в 381 году на Втором Вселенском Соборе в Константинополе был принят догмат о Святой Троице. Материал подготовлен на основе открытых источников

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