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Кто хочет, чтобы в Грузии забыли про историю Великой Победы? - видео
Кто хочет, чтобы в Грузии забыли про историю Великой Победы? - видео
Грозит ли Грузии забывание Дня Победы – на этот вопрос попыталась ответить корреспондент Sputnik Грузия. Подробности смотрите в нашем аналитическом видеоблоге. 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T13:54+0400
2023-05-09T13:54+0400
2023-05-09T14:00+0400
праздник 9 мая 2023
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
9 мая
день победы
день победы
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Уже третий год подряд тбилисцы не имеют возможности торжественно отметить День Победы на привычном месте – у Могилы Неизвестного Солдата в парке Ваке. Появится ли такая возможность в будущем – до конца пока не неизвестно.Многие годы населению Грузии пассивно навязывают отстранение от прошлого, связанного с победой над фашизмом. Но помнят ли жители Тбилиси историю 700 тысяч соотечественников, которые в 1941 году отправились защищать родину?
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, 9 мая, день победы, день победы, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, 9 мая, день победы, день победы, видео
Кто хочет, чтобы в Грузии забыли про историю Великой Победы? - видео
13:54 09.05.2023 (обновлено: 14:00 09.05.2023)
Грозит ли Грузии забывание Дня Победы – на этот вопрос попыталась ответить корреспондент Sputnik Грузия. Подробности смотрите в нашем аналитическом видеоблоге.
Уже третий год подряд тбилисцы не имеют возможности торжественно отметить День Победы на привычном месте – у Могилы Неизвестного Солдата в парке Ваке. Появится ли такая возможность в будущем – до конца пока не неизвестно.
Многие годы населению Грузии пассивно навязывают отстранение от прошлого, связанного с победой над фашизмом. Но помнят ли жители Тбилиси историю 700 тысяч соотечественников, которые в 1941 году отправились защищать родину?