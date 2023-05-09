https://sputnik-georgia.ru/20230509/kto-khochet-chtoby-v-gruzii-zabyli-pro-istoriyu-velikoy-pobedy---video-277496052.html

Кто хочет, чтобы в Грузии забыли про историю Великой Победы? - видео

Кто хочет, чтобы в Грузии забыли про историю Великой Победы? - видео

Грозит ли Грузии забывание Дня Победы – на этот вопрос попыталась ответить корреспондент Sputnik Грузия. Подробности смотрите в нашем аналитическом видеоблоге. 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T13:54+0400

2023-05-09T13:54+0400

2023-05-09T14:00+0400

праздник 9 мая 2023

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9 мая

день победы

день победы

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Уже третий год подряд тбилисцы не имеют возможности торжественно отметить День Победы на привычном месте – у Могилы Неизвестного Солдата в парке Ваке. Появится ли такая возможность в будущем – до конца пока не неизвестно.Многие годы населению Грузии пассивно навязывают отстранение от прошлого, связанного с победой над фашизмом. Но помнят ли жители Тбилиси историю 700 тысяч соотечественников, которые в 1941 году отправились защищать родину?

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2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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