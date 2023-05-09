https://sputnik-georgia.ru/20230509/nebo-potemnelo--uroki-muzhestva-i-stoykosti-ot-gruzinskogo-veterana-vov-277454653.html

"Небо потемнело" – уроки мужества и стойкости от грузинского ветерана ВОВ

"Небо потемнело" – уроки мужества и стойкости от грузинского ветерана ВОВ

Георгию Деканосидзе в сентябре исполнится 101 год, но он в подробностях помнит первые дни Великой Отечественной войны, которая с каждым годом становится все... 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T10:36+0400

2023-05-09T10:36+0400

2023-05-09T10:36+0400

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Георгий Иосифович Деканосидзе родился в 1922 году в селе Мерджеви Сачхерского района. После окончания средней школы осенью 1940 года был призван в армию. Службу проходил в Житомирской области на Украине в течение девяти месяцев, вплоть до начала войны. Никто не думал, что привычный распорядок вскоре придется кардинально изменить. "Правда, помню, во время учений несколько раз в неделю объявляли тревогу, тогда не могли подумать, что скоро будет война. В первый день войны нам раздали винтовки. Для нас это было единственным оружием, и всем дали патроны, чего командиры раньше не делали. Нам объяснили, что произошло. Через несколько часов все небо потемнело. Не смолкал гул фашистских истребителей. Наши самолеты пролетали изредка. Не передать словами происходившее. Нацисты были хорошо подготовлены. Гитлер рассчитывал, что ему быстро удастся захватить СССР, как это произошло с Польшей, Чехословакией и другими странами. В первый же день войны мы уже были у границы. Сколько людей потеряли... Нам нельзя было во время боя возвращаться к лежачим на поле солдатам. К ним посылали санитарные группы. Сейчас, когда вспоминаю, сколько товарищей нуждалось в помощи, какие огромные потери понесли, плачу. Девять месяцев, проведенных вместе во время службы, – это не малый срок. Мы жили одной семьей. Помню нашего отважного полковника Соколова, очень красивого и смелого. С большим уважением относился к нам. Когда проходили мимо него, он просил: "Грузины, спойте!". Не знаю, как сложилась судьба Соколова, выжил или нет на войне. Наш 306-й батальон вступил в ожесточенные бои. Фашисты были хорошо подготовлены, оснащены, а у нас были одни винтовки, и патроны быстро заканчивались. Незадолго до Великой Отечественной завершилась финская война, и нам дали оставшееся оружие. Вспоминая первые дни войны, очевидцем которых я был, скажу честно, я не верил, что мы выиграем. Ведь немецкая армия стремительно продвигалась вперед. И через несколько месяцев подошла к Москве. Затем блокада Ленинграда, нечеловеческие испытания для ее жителей. Без Сталина эту войну не выиграли бы. Он пообещал Гитлеру, что наша армия войдет в Берлин", – рассказал Sputnik Грузия Георгий Деканосидзе. На пятые сутки войны 19-летний солдат был ранен и контужен. Его заметили и подобрали, удалось сразу перевести в полевой госпиталь. Возвратиться в строй Деканосидзе не смог – впереди его ждали долгие месяцы лечения. Георгий Иосифович смахивает слезу и продолжает свой рассказ."Я ничего не помнил до того, как меня привезли в Харьков. После начала бомбежки города меня перевели в Молотовскую область, в город Кунгур. Там пролежал в госпитале примерно четыре месяца. Потом привезли много солдат, раненных под Москвой, а нас отправили в Новосибирск. Там я немного выучил русский. Во всех госпиталях за нами хорошо ухаживали. Во время медкомиссии врач, женщина лет 60-ти, сказала, что отправляют меня домой, в Грузию. В марте 1942-го я приехал в деревню. Старший брат Симон Деканосидзе уже был на фронте, он без вести пропал. Все мои односельчане 1922 года рождения отправились на фронт. В деревне мы жили в бедности, голодали. Об окончании войны узнал по радио", – говорит ветеран. Мы помним Бои давно отгремели, война осталось в далеком прошлом, но Деканосидзе каждый День Победы встречает со слезами – война отняла у него брата, двоюродных братьев, друзей… Война оставила раны, которые не залечиваются. Уже в мирный период ветерану ночами снились кошмары, это отголосок ужасов первых дней войны, и во сне он падал с кровати. Сложными были и послевоенные годы. В первое время в деревне не было даже хлеба. В 1945 году Георгий Иосифович решил приехать в Тбилиси, поступил на экономический факультет ТГУ, женился на тбилисской красавице Тинатин Джикия. Многие годы работал в сфере торговли. Связь с друзьями не прерывал. "В нашем батальоне было 15 грузин, общались между собой на грузинском, русский мы не знали. Рядовые Дарсания, Цирамуа из Западной Грузии, Ломтадзе, Чичинашвили, Рехвиашвили, Шарабидзе и др. С Чимакадзе и Чичинашвили я встретился после войны. Имена не помню, мы обращались друг к другу обычно по фамилии. Часто встречались с Ломтадзе, который вернулся без руки. Он предложил мне петь в ансамбле. Многим нравилось, как я пел. Сейчас голос не тот", – говорит Георгий Иосифович. Единственный сын Деканосидзе умер 20 лет назад. У ветерана два внука и четыре правнука, которые часто расспрашивают его о войне. Во время интервью они прервали игру и стали с интересом слушать прадеда. Невестка Деканосидзе Нино Патарая отмечает, что к теме ВОВ в их семье отношение трепетное. Отец Нино осиротел в четырехлетнем возрасте – ее дед Тедоре Патарая умер в 1943 году во время ожесточенных боев за Кавказ. Похоронен на братской могиле в станице Солдатской, что в Кабардино-Балкарии."Его могилу нашли поздно. Мой дядя случайно попал в Кабардино-Балкарию и стал расспрашивать жителей, не знают ли они что-нибудь о Тедоре. Одна женщина Матрона спросила его, не сын ли он Тедо Патарая, так как был очень похож. Оказывается, дед жил в доме Матроны, фамилию не помню. Так через 30 лет нашли могилу деда. Там стоит обелиск, местные жители ухаживают за могилой. Мы с родственниками стали все ездить туда. Бабушке Нино Гиоргадзе было 23 года, когда потеряла мужа. Она умерла прямо на его могиле. Опустилась на колени, стала плакать и не смогла встать. Она два раза ездила в Солдатскую, а в третий раз, как предчувствовала, попросила сына – моего отца – в последний раз отвезти на могилу мужа. И там она умерла. Отпевали местные жители ее с почестями. В гостинице была панихида, и жители приходили проститься с ней. Они помнили моего отца. Может, некоторых из них он лечил", – рассказывает Нино Патарая. Врач Тедоре Патарая участвовал и в финской войне, во время ВОВ он сам вызвался идти на фронт. Похоронен вместе с 4 однополчанами. В соседнем районе находится могила капитана Бухаидзе. В этом году День Победы ветеран Деканосидзе встретит в парке Киквидзе с немногочисленными фронтовиками. "Я никому не пожелаю того, что пережило наше поколение. Молодые должны ценить мирное время, поддерживать друг друга, любить. Важно сохранить веру. Я благодарю наше правительство за заботу о ветеранах. Мне значительно повысили пенсию. Утром 9 мая я буду в парке Киквидзе. Может, даже спою с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Если честно, я не хотел давать интервью, а теперь рад, что мы побеседовали". Георгий Деканосидзе также поделился секретом долголетия: "Поколение, выросшее в бедности, но в уважении, любви, сохранило бодрость духа. Хотя до 90 лет курил, переживал из-за смерти жены". По нашей просьбе ветеран закончил интервью любимой грузинской национальной песней "Мравалжамиер", название которой дословно переводится как "многие лета".

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2023

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аналитика, грузия, колумнисты, ираклий гарибашвили, ветераны