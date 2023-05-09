https://sputnik-georgia.ru/20230509/neotsenima-rol-gruzii-v-pobede-v-vov---premer-pozdravil-veteranov-s-dnem-pobedy-277488183.html

Неоценима роль Грузии в победе в ВОВ – премьер поздравил ветеранов с Днем Победы

Неоценима роль Грузии в победе в ВОВ – премьер поздравил ветеранов с Днем Победы

По официальным данным, из Грузии на фронт отправились 700 тысяч человек 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T11:25+0400

2023-05-09T11:25+0400

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с другими представителями власти почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил венок к бюсту Мелитона Кантария.Уже третий год 9 мая ветераны войны, политики, общественные деятели и рядовые граждане собираются в Парке культуры и отдыха ветеранов (парк Киквидзе) в Тбилиси, а не в парке Ваке, как это было многие годы. В парке Ваке еще не завершились масштабные ремонтные работы.Глава правительства напомнил, что 700 тысяч грузин участвовали во Второй мировой войне и половина из них героически пожертвовали собой ради идеи, которая назвалась победой над злом и победой над фашизмом.По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза.Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов ВОВ, самому старшему из них 105 лет.Решением правительства участники Второй мировой войны получат одноразовую помощь в размере 1 тысячи лари, а члены семей погибших в войне – 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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