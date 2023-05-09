https://sputnik-georgia.ru/20230509/ottsa-i-soseda-na-zapade-gruzii-obvinyayut-v-iznasilovanii-nesovershennoletney-277513717.html

Отца и соседа на западе Грузии обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Отца и соседа на западе Грузии обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Следствие установило, что мужчина угрожал дочери смертью, если та расскажет кому-либо о случившемся 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T20:01+0400

2023-05-09T20:01+0400

2023-05-09T21:15+0400

грузия

новости

происшествия

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23018/06/230180671_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_b0bf812d991aa2d83e17f2f6b8b0c2ab.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Полиция задержала двух мужчин в городе Цаленджиха на западе Грузии – отца и соседа семьи обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба МВД. По информации ведомства, 47-летний мужчина обвиняется в "изнасиловании заведомо несовершеннолетнего члена семьи", а 28-летний сосед "в изнасиловании несовершеннолетней". Следствие установило, что мужчина угрожал дочери смертью, если та расскажет кому-либо о случившемся. Подросток воспринимала угрозы всерьез и скрывала происходящее годами. Также установлено, что 28-летний сосед систематически вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой. Теперь задержанным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора или бессрочное заключение. По информации СМИ, о происходящем случайно узнала мать девочки. Она нашла письмо подростка, где та рассказывает о сексуальном насилии и говорит о суициде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, мвд грузии