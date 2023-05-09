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Отца и соседа на западе Грузии обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
Отца и соседа на западе Грузии обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
Следствие установило, что мужчина угрожал дочери смертью, если та расскажет кому-либо о случившемся 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T20:01+0400
2023-05-09T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Полиция задержала двух мужчин в городе Цаленджиха на западе Грузии – отца и соседа семьи обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба МВД. По информации ведомства, 47-летний мужчина обвиняется в "изнасиловании заведомо несовершеннолетнего члена семьи", а 28-летний сосед "в изнасиловании несовершеннолетней". Следствие установило, что мужчина угрожал дочери смертью, если та расскажет кому-либо о случившемся. Подросток воспринимала угрозы всерьез и скрывала происходящее годами. Также установлено, что 28-летний сосед систематически вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой. Теперь задержанным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора или бессрочное заключение. По информации СМИ, о происходящем случайно узнала мать девочки. Она нашла письмо подростка, где та рассказывает о сексуальном насилии и говорит о суициде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Отца и соседа на западе Грузии обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней
20:01 09.05.2023 (обновлено: 21:15 09.05.2023)
Следствие установило, что мужчина угрожал дочери смертью, если та расскажет кому-либо о случившемся
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Полиция задержала двух мужчин в городе Цаленджиха на западе Грузии – отца и соседа семьи обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, 47-летний мужчина обвиняется в "изнасиловании заведомо несовершеннолетнего члена семьи", а 28-летний сосед "в изнасиловании несовершеннолетней".
Следствие установило, что мужчина угрожал дочери смертью, если та расскажет кому-либо о случившемся. Подросток воспринимала угрозы всерьез и скрывала происходящее годами.
Также установлено, что 28-летний сосед систематически вступал в половую связь с несовершеннолетней девочкой.
Теперь задержанным грозит от 15 до 20 лет тюрьмы в случае обвинительного приговора или бессрочное заключение.
По информации СМИ, о происходящем случайно узнала мать девочки. Она нашла письмо подростка, где та рассказывает о сексуальном насилии и говорит о суициде.