https://sputnik-georgia.ru/20230509/platforma-vinepair-priznala-kakheti-luchshim-vinnym-napravleniem-2023-goda-277509899.html

Платформа VinePair признала Кахети лучшим винным направлением 2023 года

Платформа VinePair признала Кахети лучшим винным направлением 2023 года

В списке Грузия опередила винные регионы Франции, Португалии, Перу, Италии, Испании, Хорватии, Новой Зеландии и США 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T18:18+0400

2023-05-09T18:18+0400

2023-05-09T18:25+0400

грузинское вино

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Одна из самых крупных американских винных цифровых платформ VinePair опубликовала топ-десятку лучших регионов вина, в которой Грузия заняла первое место. Грузия в списке опередила винные регионы таких направлений, как Франция, Португалия, Перу, Италия, Испания, Хорватия, Новая Зеландия, Калифорния и Техас. Истоки древнейшей техники изготовления вина находятся в Грузии, поэтому не удивительно, что сейчас страна является популярным винным регионом, отмечается в статье обозревателя Ханны Стаб."Благодаря истории производства вина длиной в 8 тысяч лет, Грузия считается родиной вина. Сегодня грузинское вино быстро становится популярным и экспорт с каждым годом рекордно растет", – говорится в статье. Особо в статье подчеркнуто, что Кахети – лучший регион Грузии для производства вина. В регионе встречаются погреба, винные заводы и музеи, среди них и музей Цинандали. В поместье гости могут осмотреть не только виноградники, но и увидеть 15 тысяч бутылок вина, выпущенных в 1814 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинское вино, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, грузия, туризм, новости