https://sputnik-georgia.ru/20230509/platforma-vinepair-priznala-kakheti-luchshim-vinnym-napravleniem-2023-goda-277509899.html
Платформа VinePair признала Кахети лучшим винным направлением 2023 года
Платформа VinePair признала Кахети лучшим винным направлением 2023 года
В списке Грузия опередила винные регионы Франции, Португалии, Перу, Италии, Испании, Хорватии, Новой Зеландии и США 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T18:18+0400
2023-05-09T18:18+0400
2023-05-09T18:25+0400
грузинское вино
грузинское вино
вино и виноделие грузии
виноделие
грузия
туризм
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22776/65/227766582_0:118:3218:1928_1920x0_80_0_0_1c6bdae7306a6f8e4c08ea4e138549cb.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Одна из самых крупных американских винных цифровых платформ VinePair опубликовала топ-десятку лучших регионов вина, в которой Грузия заняла первое место. Грузия в списке опередила винные регионы таких направлений, как Франция, Португалия, Перу, Италия, Испания, Хорватия, Новая Зеландия, Калифорния и Техас. Истоки древнейшей техники изготовления вина находятся в Грузии, поэтому не удивительно, что сейчас страна является популярным винным регионом, отмечается в статье обозревателя Ханны Стаб."Благодаря истории производства вина длиной в 8 тысяч лет, Грузия считается родиной вина. Сегодня грузинское вино быстро становится популярным и экспорт с каждым годом рекордно растет", – говорится в статье. Особо в статье подчеркнуто, что Кахети – лучший регион Грузии для производства вина. В регионе встречаются погреба, винные заводы и музеи, среди них и музей Цинандали. В поместье гости могут осмотреть не только виноградники, но и увидеть 15 тысяч бутылок вина, выпущенных в 1814 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22776/65/227766582_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_bd1e4d1f345487c6d4645ac1a750abf9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузинское вино, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, грузия, туризм, новости
грузинское вино, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноделие, грузия, туризм, новости
Платформа VinePair признала Кахети лучшим винным направлением 2023 года
18:18 09.05.2023 (обновлено: 18:25 09.05.2023)
В списке Грузия опередила винные регионы Франции, Португалии, Перу, Италии, Испании, Хорватии, Новой Зеландии и США
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Одна из самых крупных американских винных цифровых платформ VinePair опубликовала топ-десятку лучших регионов вина, в которой Грузия заняла первое место.
"Десять лучших винных регионов, которые нужно посетить в 2023 году" – статья опубликована под таким названием и автор советует читателям отправиться в Грузию и продегустировать местные вина.
Грузия в списке опередила винные регионы таких направлений, как Франция, Португалия, Перу, Италия, Испания, Хорватия, Новая Зеландия, Калифорния и Техас.
Истоки древнейшей техники изготовления вина находятся в Грузии, поэтому не удивительно, что сейчас страна является популярным винным регионом, отмечается в статье обозревателя Ханны Стаб.
"Благодаря истории производства вина длиной в 8 тысяч лет, Грузия считается родиной вина. Сегодня грузинское вино быстро становится популярным и экспорт с каждым годом рекордно растет", – говорится в статье.
Все это способствует популяризации Грузии, туристическому буму и росту экономики, подчеркнуто в публикации. "Поэтому, если вы любитель напитков, то запланируйте ваше путешествие в Грузию", – отмечено в материале.
Особо в статье подчеркнуто, что Кахети – лучший регион Грузии для производства вина.
В регионе встречаются погреба, винные заводы и музеи, среди них и музей Цинандали. В поместье гости могут осмотреть не только виноградники, но и увидеть 15 тысяч бутылок вина, выпущенных в 1814 году.