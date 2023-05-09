https://sputnik-georgia.ru/20230509/prazdnik-na-kotorom-govoryat-o-mire--277512428.html

Праздник, на котором говорят о мире

Праздник, на котором говорят о мире

Колумнист Sputnik Грузия рассказывает, что значит для молодого поколения Грузии День Gобеды и как этот праздник сегодня отмечают 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T19:00+0400

2023-05-09T19:00+0400

2023-05-09T19:00+0400

праздник 9 мая 2023

колумнисты

грузия

аналитика

9 мая

праздник 9 мая в тбилиси

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9 Мая не только день окончания Великой Отечественной войны, но и день, в который мы вспоминаем о важности поддержания мира среди всех народов. Именно поэтому, отмечая 78-ю годовщину праздника, тбилисский парк Киквидзе переполнен людьми. Тут собрались семьи, чьи предки прошли тяжелые годы войны; подрастающие герои, подвиги которых нам еще предстоит увидеть; ветераны, что не жалея себя, бились за наше будущее. Так Владимир Джариашвили пришел в очередной раз почтить память своего отца – Левана Джариашвили, обладателя Ордена Красной Звезды, медалей "За отвагу" и "За взятие Кёнигсберга". Подрастающее поколение с большим интересом подходит познакомиться с Владимиром и послушать о подвигах его отца. Разбавляя свои рассказы отрывками военных песен, Владимир с улыбкой на лице говорит о том, почему важно помнить ветеранов и их заслуги. Особое внимание на празднике было уделено заслугам Мелитона Кантария, водрузившего, совместно с Михаилом Егоровым, Знамя Победы на крыше Рейхстага. "Неслучайно именно грузин совместно с русским водрузили Знамя Победы, ведь грузинский народ внес огромный вклад в победу над фашизмом", – говорит житель Грузии Виктор Кусиани. Поэтому 9 Мая в очередной раз заставляет нас вспомнить о значимости мира, который таким трудом достигался нашими предками. Мы можем отблагодарить их, сохраняя память о подвигах каждого ветерана и передавая эти знания будущим поколениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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2023

Филипп Церетели-Кабанов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/08/277464885_0:0:851:851_100x100_80_0_0_1c92e891e5cdf9144681610783870381.jpg

Филипп Церетели-Кабанов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/08/277464885_0:0:851:851_100x100_80_0_0_1c92e891e5cdf9144681610783870381.jpg

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Филипп Церетели-Кабанов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/08/277464885_0:0:851:851_100x100_80_0_0_1c92e891e5cdf9144681610783870381.jpg

колумнисты, грузия, аналитика, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси