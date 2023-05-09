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Праздник 9 мая 2023
Sputnik Грузия представляет читателям рассказы о ветеранах войны, интервью с фронтовиками и членами их семей, очерки о культурном наследии страны, поднимающем темы борьбы и победы над фашизмом. Здесь собраны все материалы, посвященные 9 мая.
https://sputnik-georgia.ru/20230509/prazdnik-na-kotorom-govoryat-o-mire--277512428.html
Праздник, на котором говорят о мире
Праздник, на котором говорят о мире
Колумнист Sputnik Грузия рассказывает, что значит для молодого поколения Грузии День Gобеды и как этот праздник сегодня отмечают 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T19:00+0400
2023-05-09T19:00+0400
праздник 9 мая 2023
колумнисты
грузия
аналитика
9 мая
праздник 9 мая в тбилиси
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9 Мая не только день окончания Великой Отечественной войны, но и день, в который мы вспоминаем о важности поддержания мира среди всех народов. Именно поэтому, отмечая 78-ю годовщину праздника, тбилисский парк Киквидзе переполнен людьми. Тут собрались семьи, чьи предки прошли тяжелые годы войны; подрастающие герои, подвиги которых нам еще предстоит увидеть; ветераны, что не жалея себя, бились за наше будущее. Так Владимир Джариашвили пришел в очередной раз почтить память своего отца – Левана Джариашвили, обладателя Ордена Красной Звезды, медалей "За отвагу" и "За взятие Кёнигсберга". Подрастающее поколение с большим интересом подходит познакомиться с Владимиром и послушать о подвигах его отца. Разбавляя свои рассказы отрывками военных песен, Владимир с улыбкой на лице говорит о том, почему важно помнить ветеранов и их заслуги. Особое внимание на празднике было уделено заслугам Мелитона Кантария, водрузившего, совместно с Михаилом Егоровым, Знамя Победы на крыше Рейхстага. "Неслучайно именно грузин совместно с русским водрузили Знамя Победы, ведь грузинский народ внес огромный вклад в победу над фашизмом", – говорит житель Грузии Виктор Кусиани. Поэтому 9 Мая в очередной раз заставляет нас вспомнить о значимости мира, который таким трудом достигался нашими предками. Мы можем отблагодарить их, сохраняя память о подвигах каждого ветерана и передавая эти знания будущим поколениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Филипп Церетели-Кабанов
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колумнисты, грузия, аналитика, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси
колумнисты, грузия, аналитика, 9 мая, праздник 9 мая в тбилиси

Праздник, на котором говорят о мире

19:00 09.05.2023
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Филипп Церетели-Кабанов - Sputnik Грузия
Филипп Церетели-Кабанов
Все материалы
Колумнист Sputnik Грузия рассказывает, что значит для молодого поколения Грузии День Gобеды и как этот праздник сегодня отмечают
9 Мая не только день окончания Великой Отечественной войны, но и день, в который мы вспоминаем о важности поддержания мира среди всех народов. Именно поэтому, отмечая 78-ю годовщину праздника, тбилисский парк Киквидзе переполнен людьми.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. Ираклий Гарибашвили. 9 мая 2023 года
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. Ираклий Гарибашвили. 9 мая 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. Ираклий Гарибашвили. 9 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Тут собрались семьи, чьи предки прошли тяжелые годы войны; подрастающие герои, подвиги которых нам еще предстоит увидеть; ветераны, что не жалея себя, бились за наше будущее.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Так Владимир Джариашвили пришел в очередной раз почтить память своего отца – Левана Джариашвили, обладателя Ордена Красной Звезды, медалей "За отвагу" и "За взятие Кёнигсберга".

"Война всегда страшна, какой бы она ни была, – говорит Владимир Джариашвили. – Для молодого поколения важно помнить о предках, ведь они боролись с истинным злом и могли победить его лишь с Божьей помощью, вместе".

Подрастающее поколение с большим интересом подходит познакомиться с Владимиром и послушать о подвигах его отца.
© photo: Sputnik / StringerДень Победы 9 мая. Ветераны в парке Киквидзе радуются празднику
День Победы 9 мая. Ветераны в парке Киквидзе радуются празднику - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
День Победы 9 мая. Ветераны в парке Киквидзе радуются празднику
© photo: Sputnik / Stringer
Разбавляя свои рассказы отрывками военных песен, Владимир с улыбкой на лице говорит о том, почему важно помнить ветеранов и их заслуги.
Особое внимание на празднике было уделено заслугам Мелитона Кантария, водрузившего, совместно с Михаилом Егоровым, Знамя Победы на крыше Рейхстага.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года. Памятник Мелитону Кантария
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года. Памятник Мелитону Кантария - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года. Памятник Мелитону Кантария
© photo: Sputnik / Stringer
"Неслучайно именно грузин совместно с русским водрузили Знамя Победы, ведь грузинский народ внес огромный вклад в победу над фашизмом", – говорит житель Грузии Виктор Кусиани.

В годы войны Грузия отдавала более половины продукции от своих производственных предприятий армии и флоту, одевая и обувая действующие войска. А активное участие на фронте принимали более полумиллиона грузин.

Поэтому 9 Мая в очередной раз заставляет нас вспомнить о значимости мира, который таким трудом достигался нашими предками. Мы можем отблагодарить их, сохраняя память о подвигах каждого ветерана и передавая эти знания будущим поколениям.
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