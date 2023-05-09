Праздник, на котором говорят о мире
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Колумнист Sputnik Грузия рассказывает, что значит для молодого поколения Грузии День Gобеды и как этот праздник сегодня отмечают
9 Мая не только день окончания Великой Отечественной войны, но и день, в который мы вспоминаем о важности поддержания мира среди всех народов. Именно поэтому, отмечая 78-ю годовщину праздника, тбилисский парк Киквидзе переполнен людьми.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. Ираклий Гарибашвили. 9 мая 2023 года
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. Ираклий Гарибашвили. 9 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Тут собрались семьи, чьи предки прошли тяжелые годы войны; подрастающие герои, подвиги которых нам еще предстоит увидеть; ветераны, что не жалея себя, бились за наше будущее.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
Так Владимир Джариашвили пришел в очередной раз почтить память своего отца – Левана Джариашвили, обладателя Ордена Красной Звезды, медалей "За отвагу" и "За взятие Кёнигсберга".
"Война всегда страшна, какой бы она ни была, – говорит Владимир Джариашвили. – Для молодого поколения важно помнить о предках, ведь они боролись с истинным злом и могли победить его лишь с Божьей помощью, вместе".
Подрастающее поколение с большим интересом подходит познакомиться с Владимиром и послушать о подвигах его отца.
© photo: Sputnik / StringerДень Победы 9 мая. Ветераны в парке Киквидзе радуются празднику
День Победы 9 мая. Ветераны в парке Киквидзе радуются празднику
© photo: Sputnik / Stringer
Разбавляя свои рассказы отрывками военных песен, Владимир с улыбкой на лице говорит о том, почему важно помнить ветеранов и их заслуги.
Особое внимание на празднике было уделено заслугам Мелитона Кантария, водрузившего, совместно с Михаилом Егоровым, Знамя Победы на крыше Рейхстага.
© photo: Sputnik / StringerПразднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года. Памятник Мелитону Кантария
Празднование Дня Победы в парке Киквидзе. 9 мая 2023 года. Памятник Мелитону Кантария
© photo: Sputnik / Stringer
"Неслучайно именно грузин совместно с русским водрузили Знамя Победы, ведь грузинский народ внес огромный вклад в победу над фашизмом", – говорит житель Грузии Виктор Кусиани.
В годы войны Грузия отдавала более половины продукции от своих производственных предприятий армии и флоту, одевая и обувая действующие войска. А активное участие на фронте принимали более полумиллиона грузин.
Поэтому 9 Мая в очередной раз заставляет нас вспомнить о значимости мира, который таким трудом достигался нашими предками. Мы можем отблагодарить их, сохраняя память о подвигах каждого ветерана и передавая эти знания будущим поколениям.