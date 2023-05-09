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Парад Победы на Красной площади - видео

Парад Победы на Красной площади - видео

Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2023, Sputnik Грузия

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Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.В параде принимают участие больше 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции.Зрители также увидят 125 единиц вооружения и военной техники и услышат 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств, в частности войск нацгвардии, Московского пограничного института и МЧС России. Оркестры сыграют более 30 музыкальных произведений, часть из которых звучали на параде 24 июня 1945 года.

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