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Парад Победы на Красной площади - видео
Парад Победы на Красной площади - видео
Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T11:00+0400
2023-05-09T11:00+0400
2023-05-09T14:03+0400
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Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.В параде принимают участие больше 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции.Зрители также увидят 125 единиц вооружения и военной техники и услышат 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств, в частности войск нацгвардии, Московского пограничного института и МЧС России. Оркестры сыграют более 30 музыкальных произведений, часть из которых звучали на параде 24 июня 1945 года.
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мультимедиа, видео, россия, москва, в мире, 9 мая, день победы, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, в мире, 9 мая, день победы, видео
Парад Победы на Красной площади - видео
11:00 09.05.2023 (обновлено: 14:03 09.05.2023)
Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне
Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.
В параде принимают участие больше 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции.
Зрители также увидят 125 единиц вооружения и военной техники и услышат 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств, в частности войск нацгвардии, Московского пограничного института и МЧС России.
Оркестры сыграют более 30 музыкальных произведений, часть из которых звучали на параде 24 июня 1945 года.