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Праздник 9 мая 2023
Sputnik Грузия представляет читателям рассказы о ветеранах войны, интервью с фронтовиками и членами их семей, очерки о культурном наследии страны, поднимающем темы борьбы и победы над фашизмом. Здесь собраны все материалы, посвященные 9 мая.
https://sputnik-georgia.ru/20230509/pryamaya-translyatsiya-parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-277477761.html
Парад Победы на Красной площади - видео
Парад Победы на Красной площади - видео
Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне 09.05.2023, Sputnik Грузия
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Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.В параде принимают участие больше 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции.Зрители также увидят 125 единиц вооружения и военной техники и услышат 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств, в частности войск нацгвардии, Московского пограничного института и МЧС России. Оркестры сыграют более 30 музыкальных произведений, часть из которых звучали на параде 24 июня 1945 года.
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мультимедиа, видео, россия, москва, в мире, 9 мая, день победы, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, в мире, 9 мая, день победы, видео

Парад Победы на Красной площади - видео

11:00 09.05.2023 (обновлено: 14:03 09.05.2023)
© video: Sputnik
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Смотрите в видео кадры прямой трансляции Парада Победы в Великой Отечественной войне
Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит по традиции на Красной площади.
В параде принимают участие больше 10 тысяч человек, в том числе участники специальной военной операции.
Зрители также увидят 125 единиц вооружения и военной техники и услышат 40 военных оркестров Вооруженных сил России и силовых ведомств, в частности войск нацгвардии, Московского пограничного института и МЧС России.
Оркестры сыграют более 30 музыкальных произведений, часть из которых звучали на параде 24 июня 1945 года.
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