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Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего
Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего
На Красной площади в Москве традиционно прошел Парад Победы, где президент России выступил с обращением 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T12:08+0400
2023-05-09T12:08+0400
2023-05-09T14:03+0400
праздник 9 мая 2023
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, заявил российский президент Владимир Путин во время праздничного парада по случаю Дня Победы.Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел по традиции на Красной площади в Москве,Президент России добавил, что "любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".По случаю Дня Победы в Москву прибыли лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президенты Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, москва, владимир путин
Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего
12:08 09.05.2023 (обновлено: 14:03 09.05.2023)
На Красной площади в Москве традиционно прошел Парад Победы, где президент России выступил с обращением
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, заявил российский президент Владимир Путин во время праздничного парада по случаю Дня Победы.
Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел по традиции на Красной площади в Москве,
"Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным", – сказал Путин.
Президент России добавил, что "любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".
По случаю Дня Победы в Москву прибыли лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президенты Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.