https://sputnik-georgia.ru/20230509/putin-rossiya-khochet-mirnogo-i-stabilnogo-buduschego-277492752.html

Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего

Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего

На Красной площади в Москве традиционно прошел Парад Победы, где президент России выступил с обращением 09.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, заявил российский президент Владимир Путин во время праздничного парада по случаю Дня Победы.Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел по традиции на Красной площади в Москве,Президент России добавил, что "любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".По случаю Дня Победы в Москву прибыли лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президенты Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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