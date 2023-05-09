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Праздник 9 мая 2023
Sputnik Грузия представляет читателям рассказы о ветеранах войны, интервью с фронтовиками и членами их семей, очерки о культурном наследии страны, поднимающем темы борьбы и победы над фашизмом. Здесь собраны все материалы, посвященные 9 мая.
https://sputnik-georgia.ru/20230509/putin-rossiya-khochet-mirnogo-i-stabilnogo-buduschego-277492752.html
Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего
Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего
На Красной площади в Москве традиционно прошел Парад Победы, где президент России выступил с обращением 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T12:08+0400
2023-05-09T14:03+0400
праздник 9 мая 2023
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, заявил российский президент Владимир Путин во время праздничного парада по случаю Дня Победы.Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел по традиции на Красной площади в Москве,Президент России добавил, что "любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".По случаю Дня Победы в Москву прибыли лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президенты Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, москва, владимир путин
россия, в мире, новости, москва, владимир путин

Путин: Россия хочет мирного и стабильного будущего

12:08 09.05.2023 (обновлено: 14:03 09.05.2023)
© photo: Sputnik / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и председатель правительства М. Мишустин на параде Победы в Москве
Президент РФ В. Путин и председатель правительства М. Мишустин на параде Победы в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 09.05.2023
© photo: Sputnik / POOL
/
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На Красной площади в Москве традиционно прошел Парад Победы, где президент России выступил с обращением
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Россия, как и абсолютное большинство людей на планете, хочет видеть будущее мирным, свободным и стабильным, заявил российский президент Владимир Путин во время праздничного парада по случаю Дня Победы.
Парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел по традиции на Красной площади в Москве,

"Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным", – сказал Путин.

Президент России добавил, что "любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".
По случаю Дня Победы в Москву прибыли лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси, Киргизии и Таджикистана – Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также президенты Туркмении Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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