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Социалисты и коммунисты Грузии устроили шествие ко Дню Победы – видео
Социалисты и коммунисты Грузии устроили шествие ко Дню Победы – видео
Представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии устроили шествие в парке Киквидзе, приуроченное ко Дню Победы. Подробности... 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T17:14+0400
2023-05-09T17:14+0400
2023-05-09T17:59+0400
праздник 9 мая 2023
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
9 мая
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Третий год подряд День Победы в Тбилиси отмечается в парке Киквидзе у памятника Мелитона Кантария, грузина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Мемориальный комплекс в парке Ваке до сих пор закрыт на ремонт."Очень важно отметить День Победы в Грузии, не допустить профашистский реванш в нашей стране и восстановить дружественные отношения с Российской Федерацией", – заявил лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, 9 мая, видео
Социалисты и коммунисты Грузии устроили шествие ко Дню Победы – видео
17:14 09.05.2023 (обновлено: 17:59 09.05.2023)
Представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии устроили шествие в парке Киквидзе, приуроченное ко Дню Победы. Подробности узнаете из видео Sputnik Грузия
Третий год подряд День Победы в Тбилиси отмечается в парке Киквидзе у памятника Мелитона Кантария, грузина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Мемориальный комплекс в парке Ваке до сих пор закрыт на ремонт.
"Очень важно отметить День Победы в Грузии, не допустить профашистский реванш в нашей стране и восстановить дружественные отношения с Российской Федерацией", – заявил лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия.