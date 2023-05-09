https://sputnik-georgia.ru/20230509/sotsialisty-i-kommunisty-gruzii-ustroili-shestvie-ko-dnyu-pobedy---video-277503904.html

Социалисты и коммунисты Грузии устроили шествие ко Дню Победы – видео

Социалисты и коммунисты Грузии устроили шествие ко Дню Победы – видео

Представители Социалистического движения Грузии и Единой коммунистической партии устроили шествие в парке Киквидзе, приуроченное ко Дню Победы. Подробности... 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T17:14+0400

2023-05-09T17:14+0400

2023-05-09T17:59+0400

праздник 9 мая 2023

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

9 мая

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Третий год подряд День Победы в Тбилиси отмечается в парке Киквидзе у памятника Мелитона Кантария, грузина, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом. Мемориальный комплекс в парке Ваке до сих пор закрыт на ремонт."Очень важно отметить День Победы в Грузии, не допустить профашистский реванш в нашей стране и восстановить дружественные отношения с Российской Федерацией", – заявил лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия.

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2023

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