https://sputnik-georgia.ru/20230509/v-gruzii-otmechayut-den-pobedy-nad-fashizmom-277474126.html
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом
Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе) 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T09:01+0400
2023-05-09T09:01+0400
2023-05-09T12:01+0400
праздник 9 мая 2023
новости
грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23146/49/231464976_0:58:1501:902_1920x0_80_0_0_4512845117a762e0087ad1b8704bde43.jpg
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая.В День Победы в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Третий год из-за ремонтных работ в парке праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). В 11:00 там состоится возложение венков."Выбивали меня из окопа – не выбили...": известные писатели-фронтовики из Грузии >>По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов Великой Отечественной войны.Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере тысячи лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23146/49/231464976_25:0:1358:1000_1920x0_80_0_0_83d8465138fc5ae41f66586befe104ee.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество
новости, грузия, общество
В Грузии отмечают День Победы над фашизмом
09:01 09.05.2023 (обновлено: 12:01 09.05.2023)
Память жертв Второй мировой войны в этом году можно будет почтить в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе)
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. В Грузии отмечают День Победы над фашизмом – 9 Мая.
В День Победы в Тбилиси, как правило, ветераны и обычные граждане собираются в парке Ваке у мемориала в честь Победы над фашизмом. Третий год из-за ремонтных работ в парке праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над фашизмом, там не состоятся.
Почтить память жертв Второй мировой войны можно будет в Парке культуры и отдыха ветеранов (Киквидзе). В 11:00 там состоится возложение венков.
По данным государственной службы Грузии по делам ветеранов, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, из которых домой вернулось лишь 300 тысяч. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года.
Сейчас в Грузии в живых остались 116 ветеранов Великой Отечественной войны.
Правительство Грузии в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом выплатит ветеранам Второй мировой войны финансовую помощь в размере тысячи лари каждому. Что касается членов семей погибших, то они получат по 500 лари.