https://sputnik-georgia.ru/20230509/vechnaya-pamyat--istorii-veteranov-popavshikh-v-obektiv-sputnik-gruziya-kotorykh-bolshe-net-277479368.html

Вечная память – истории ветеранов, попавших в объектив Sputnik Грузия, которых больше нет

Вечная память – истории ветеранов, попавших в объектив Sputnik Грузия, которых больше нет

С каждым годом людей, ставших непосредственными участниками и свидетелями Второй мировой войны, становится все меньше и меньше 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T16:00+0400

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Корреспондентам Sputnik Грузия посчастливилось услышать невероятные истории войны из первых уст и передать их своим читателям. Однако с каждым годом записывать интервью с ветеранами становится все сложнее, многие уже не в состоянии вспоминать дни войны, им сложно говорить, они быстро устают. По последним данным в Грузии их осталось всего 116, однако, как говорят в госагентстве ветеранов, эта цифра может сокращаться не каждый день, а каждую минуту, а, может, и секунду. Мы решили вспомнить тех ветеранов, которые попали в объектив Sputnik Грузия. Они уже ушли из жизни, но успели рассказать свои необыкновенные истории, похожие на сценарий фильма. Их уже нет, но память о них, об их отважной и доблестной жизни вечна. Мария Недодаева Боевое крещение ветерана Марии Недодаевой произошло в одной из самых кровопролитных битв Второй мировой войны – на Курской дуге. Ее вызвали в военкомат в 18 лет, а ее 14-летний брата фашисты увезли на принудительные работы в Германию, отец пропал без вести, погибли все девять двоюродных братьев. Недодаева стала незаменимой связисткой 173-го артиллерийского полка. Носила тяжелые катушки на расстояния 5-10 километров, с автоматом на плече, маневрируя среди разрывов, обеспечивала устойчивую связь для управления и снабжала необходимыми сведениями. Недодаева получила десять благодарностей от Иосифа Сталина. Николоз Чарашвили Сильный, умный, храбрый и очень дисциплинированный – про Николоза Чарашвили можно писать бесконечно. Его встреча с корреспондентом Sputnik Грузия состоялась, когда ему было 95 лет. Вся съемочная группа была удивлена тому, как он держался, выдерживал физические нагрузки, заставлял себя всегда быть в форме, не унывать и не жаловаться на старость, боль, болезнь. Это не подобает солдату, говорил он, ведь именно благодаря своим качествам ему удалось дослужиться от простого офицера до майора. Командовать сначала взводом, а потом и целой ротой. Он принимал участие в боях от Сталинграда до Берлина. Чарашвили воевал 977 дней на Донском, Сталинградском, Брянском, Украинском, Прибалтийском и Белорусском фронтах. Несколько раз получал по приказу Сталина грамоты благодарности за отличные боевые действия при овладении Варшавы, Риги, Сохачева, Скерневице, Ловича и других городов. Николай Чуянов Одним из самых любимых ветеранов-респондентов несомненно был Николай Чуянов. Обаятельный, улыбчивый он всегда с радостью встречал журналистов и никогда не уставал повторять уже много раз рассказанную историю войны. Он не дожил несколько месяцев до 100 лет. Особенно любил 9 Мая и с нетерпением ждал этот день. На фронт Чуянов отправился в первый же день войны. В 1943 году, находясь возле Выборга, на Карельском перешейке, солдат попал в больницу. Из-за отсутствия воды употреблял лед и заработал туберкулез. Через год его направили в Грузию, в Абастуманский госпиталь. Так он попал в Грузию, где и остался до конца жизни. Евдокия Климова Ветеран Второй мировой войны Евдокия Климова дожила до 103 лет. Пошла на фронт добровольно, санитаром. Каждый день она спасала раненых и каждую ночь, как счастья, ждала нового рассвета. Климовой удалось дойти до Венгрии, но там она получила серьезное ранение. Война закончилась, когда Евдокия была уже в госпитале. Муж умер на войне. Попала в Грузию благодаря ее второй любви. На фронте Евдокия познакомилась с капитаном-грузином Георгием Лорткипанидзе. Молодые полюбили друг друга и поженились. Так Климова оказалась в Грузии, которая стала ее второй родиной. Иродион Табатадзе Ветерана Второй мировой войны, пилота-бомбардировщика Иродиона Табатадзе не стало в декабре 2020 года. За три года до его кончины корреспонденты Sputnik Грузия побывали в его доме в городе Гори и записали с ним интервью. Несмотря на то, что некоторые события он помнил уже смутно, старался рассказать все до мельчайших деталей. Он хотел, чтобы будущие поколения знали и помнили, через что пришлось пройти людям в дни войны и какой ценой далась победа. На войну Иродиона Ильича привела мечта стать военным летчиком. Табатадзе был пилотом-бомбардировщиком совершил за время войны 711 ночных и 2 800 дневных полетов. У ветерана войны 51 патент на изобретения. Все они запатентованы и признаны в научных кругах уникальными. Давид Джишкариани Давид Джишкариани попросил журналистов Sputnik Грузия всегда помнить о том, насколько важно ясное небо над головой. Он попал на войну, когда ему было 20 лет. Так разрушили все его мечты и планы, которые не были связаны со сражениями и пулями. Джишкариани участвовал в битве за Москву 1941 года. Сражался с нацистскими захватчиками в Химках на последней линии обороны столицы. В 1943 году его перевели под Курск, где он участвовал в ключевом сражении Второй мировой войны. Был тяжело ранен в ногу и обе руки. Джишкариани получил первую степень инвалидности и его отправили домой. Шалва Божадзе Шалва Божадзе встретил корреспондентов Sputnik Грузия в тбилисском доме престарелых. Он до последних дней был галантным и сдержанным. Несмотря на сильные боли в спине, он не оставлял съемочную группу, пока она покинула стены дома престарелых. Божадзе попал на фронт будучи учеником десятого класса. Тогда ему было 18 лет. Дошел до Берлина, все это время воевал, кроме того периода, когда лежал в больнице из-за ранений. Три тяжелых ранения в ногу, в шею, потеря глаза. Несмотря ни на что Божадзе вставал и шел обратно на фронт – воевать. Во время взятия Берлина получил тяжелую контузию, две недели не приходил в сознание, и когда открыл глаза, друзья-красноармейцы сказали, что война закончилась. Он воевал четыре года, еще два года после завершения войны прослужил в армии, поскольку был приказ о нероспуске. Ветеран очень дорожил орденом за взятие Берлина. Божадзе принял участие в водружении флага над Рейхстагом, хорошо был знаком с Героем Советского Союза Мелитоном Кантария. Шота Сомхишвили Шота Сомхишвили скончался в возрасте 95 лет. Съемочная группа Sputnik Грузия успела навестить Сомхишвили перед его последним 9 Мая. Он тогда как-то особенно обрадовался гостям. На войне Сомхишвили служил разведчиком. Ему исполнилось лишь 18 лет, когда он попал на фронт. Говорил, что тогда не боялся, хотел защищать Родину от беспощадного врага. Вернулся Шота Сомхишвили в Грузию в марте 1947 года. Дома его ждали мать и сестра. Вернувшись в Грузию с войны, он поступил на факультет садоводства и виноградарства. Ветеран Второй мировой войны успел рассказать корреспондентам Sputnik Грузия, в чем главный секрет долголетия. Он был уверен, что причина – в постоянном движении человека и генетике. По официальным данным, Грузия дала фронту 700 тысяч бойцов, многие из которых не вернулись домой. Десятки тысяч жителей Грузии были награждены правительственными наградами, 167 из них стали Героями Советского Союза. Самый известный среди них – младший сержант Мелитон Кантария (1921-1993 гг.), который водрузил Знамя Победы над Рейхстагом вместе с сержантом Михаилом Егоровым в мае 1945 года. Вечная память героям!Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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