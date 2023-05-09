https://sputnik-georgia.ru/20230509/zavershen-remont-odnoy-iz-tsentralnykh-ploschadey-tbilisi-277519677.html
Завершен ремонт одной из центральных площадей Тбилиси
Завершен ремонт одной из центральных площадей Тбилиси
В рамках проекта были обновлены подземные коммуникации и асфальтовое покрытие, а также появились выделенные линии для движения общественного транспорта 09.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-09T23:39+0400
2023-05-09T23:39+0400
2023-05-09T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Работы по ремонту площади Жвания в районе Сабуртало завершены, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. На площади после ремонта появились выделенные линии для движения общественного транспорта, что, по мнению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, увеличит транспортную пропускную способность небольшой площади. В настоящее время через площадь проходят 11 автобусных маршрутов. Кроме того, в рамках проекта были обновлены подземные коммуникации и асфальтовое покрытие и обустроено 30 водоотводных и дренажных колодцев. Кроме того, на площади изменили систему светофоров и подключили их к диспетчерскому пункту Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, также на площади появилась стоянка такси. Все освещение на площади заменили на светодиодные и установили озелененные островки с системой орошения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
грузия, новости, общество, каха каладзе, тбилиси
Завершен ремонт одной из центральных площадей Тбилиси
23:39 09.05.2023 (обновлено: 23:43 09.05.2023)
В рамках проекта были обновлены подземные коммуникации и асфальтовое покрытие, а также появились выделенные линии для движения общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Работы по ремонту площади Жвания в районе Сабуртало завершены, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
На площади после ремонта появились выделенные линии для движения общественного транспорта, что, по мнению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, увеличит транспортную пропускную способность небольшой площади.
В настоящее время через площадь проходят 11 автобусных маршрутов.
Кроме того, в рамках проекта были обновлены подземные коммуникации и асфальтовое покрытие и обустроено 30 водоотводных и дренажных колодцев.
Кроме того, на площади изменили систему светофоров и подключили их к диспетчерскому пункту Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, также на площади появилась стоянка такси.
Все освещение на площади заменили на светодиодные и установили озелененные островки с системой орошения.