https://sputnik-georgia.ru/20230509/zdes-moya-istoriya-kak-tbilistsy-otmetili-9-maya-v-parke-vake-277505894.html

"Здесь моя история": как тбилисцы отметили 9 Мая в парке Ваке

"Здесь моя история": как тбилисцы отметили 9 Мая в парке Ваке

В День Победы корреспондент Sputnik Грузия посетила тбилисский парк Ваке и пообщалась с горожанами, которые почтили память героев ВОВ 09.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-09T18:00+0400

2023-05-09T18:00+0400

2023-05-09T18:15+0400

праздник 9 мая 2023

9 мая

грузия

общество

аналитика

тбилиси

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Все затихло. Будто время остановилось. Обычно в этот день тут шумно: все готовятся к концерту, кругом цветы, ветераны гордо сидят при полном параде в своих орденах, получая многочисленные поздравления. Но уже несколько лет подряд в праздник 9 Мая здесь тихо. В парке Ваке уже третий год идет ремонт, поэтому День Победы отмечают не здесь, как привыкли многие жители Грузии, а в Парке культуры и отдыха ветеранов имени Киквидзе. Теперь ветераны ВОВ и первые лица Грузии ежегодно собираются там. Еще только девять часов утра, поэтому в парке Ваке собрались "жаворонки", что прогуливаются с детьми, выгуливают собак или просто вышли на пробежку. Через пару минут показался мужчина средних лет в полосатой кофте. Его зовут Руслан, мы еще с ним познакомимся. Он целенаправленно прошел к памятнику, постоял пару минут у могилы, а потом сел неподалеку на лестнице. К этому времени подошли еще два человека, повторили тот же ритуал, а после присели, будто ожидая чего-то. "Выступа-а-ет Народный артист России Лев Лещенко…" – услышала я. Руслану, видимо, не понравилось сидеть в полной тишине, и он решил добавить моменту торжественности, включив в своем мобильном телефоне музыкальное сопровождение. Именно в этот драматичный момент к памятнику подошла женщина, усыпанная орденами. Это Мери Меманишвили – солистка хора ветеранов Великой Отечественной войны "Кавкаисони". Женщина действовала так быстро, будто старалась ничего не забыть. Она встала у памятника, возложила цветы, перекрестилась и все что-то нашептывала. Все это она делала в слезах. Но трогательность момента нарушил турист: он пришел с селфи-палкой, посмотрел на всю картину, и по выражению его лица было ясно, что он остался в полном недоумении. Иностранец ходил вокруг памятника, смотря на женщину, которая плакала и крестилась, как в бреду, а потом, указав на памятник, спросил: "Who is he?""Моя мама – ветеран войны. Ей 102 года. Она попросила меня прийти сегодня сюда, – говорит Мери, указывая на Могилу Неизвестного Солдата.– Хотя зачем? Я и так бы пришла сама. Да, я вижу, что здесь особо никого и нет, но ничего… Главное, он здесь (указывает на памятник)". "Я пришла сюда пешком с парка Муштаиди, – продолжает она. – А что? Дорога прекрасная, к тому же это то же самое, что дойти до храма пешком – святое дело".Женщина говорит мне все это набегу, прощаясь, но напоследок буквально кричит: "Ваши предки воевали?" И тут же добавляет: "Я и за них сегодня пролила слезу!"Тем временем у Руслана в ход пошла "Катюша". Разве это не повод подойти к нему и познакомиться? Руслан мужчина серьезный, говорит медленно, четко, по делу. Пока мы беседовали с Русланом, к памятнику подтянулось достаточно людей, человек 20-30. Кто один, кто с детьми, а некоторые даже с питомцами. Забавный факт: овчарка, которую привела за компанию одна семья, не сходила с могилы. Она сидела смирно, будто охраняя принесенные цветы. Женщина, стоящая рядом со мной, умиляясь, все приговаривала: "Я сейчас с ума сойду! Ты посмотри, как сидит!"Стоит отметить, что все пришедшие были людьми среднего возраста. Но мое внимание привлек молодой человек, наверное, еще ученик старших классов. Он возложил цветы и встал на пару минут перед памятником, прямо, как стойкий солдат. Кстати, все чаще можно услышать и недовольство людей, которые возмущаются – почему праздничные мероприятия так долго не проходят в парке Ваке? Да и людей в этот день здесь мало. Почему? "Здесь моя история!" – добавляет он.Как известно, в последнее время ходят разговоры о том, что памятник героям Второй мировой войны хотят переименовать. По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, мемориал должен включать в себя все те сражения, которые были у Грузии. Многие уже выступили против этой инициативы. Да и по сегодняшнему дню понятно, что, несмотря ни на что, жители Тбилиси будут помнить и чтить этот день, а памятник Неизвестному Солдату никогда не будет забыт. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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9 мая, грузия, общество, аналитика, тбилиси