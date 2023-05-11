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Байден: дефолт в США – проблемы у всего мира
Байден: дефолт в США – проблемы у всего мира
Президент США обвиняет в кризисе республиканцев и говорит, что у страны есть возможность оплачивать госдолг 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T10:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Возможный дефолт в США станет проблемой для всего мира, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.Президент США считает, что кризис возник из-за республиканцев, так как у страны есть возможность платить по своим долгам. Международная репутация Вашингтона сильно пострадает в случае дефолта, экономика страны скатится в рецессию, отметил Байден.Министерство финансов США в январе 2023 года сообщило конгрессу о начале применения "экстраординарных мер" из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Администрация президента США потребовала от конгресса повысить этот показатель без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, связывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сша, вашингтон, джо байден, джанет йеллен
Байден: дефолт в США – проблемы у всего мира
10:01 11.05.2023 (обновлено: 10:03 11.05.2023)
Президент США обвиняет в кризисе республиканцев и говорит, что у страны есть возможность оплачивать госдолг
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik.
Возможный дефолт в США станет проблемой для всего мира, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости
.
"Если у нас будет дефолт по нашему долгу – у всего мира проблемы", – сказал он.
Президент США считает, что кризис возник из-за республиканцев, так как у страны есть возможность платить по своим долгам.
Международная репутация Вашингтона сильно пострадает в случае дефолта, экономика страны скатится в рецессию, отметил Байден.
Министерство финансов США в январе 2023 года сообщило конгрессу о начале применения "экстраординарных мер" из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов.
Администрация президента США потребовала от конгресса повысить этот показатель без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, связывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.
Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.