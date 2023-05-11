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Байден: дефолт в США – проблемы у всего мира

Байден: дефолт в США – проблемы у всего мира

Президент США обвиняет в кризисе республиканцев и говорит, что у страны есть возможность оплачивать госдолг 11.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Возможный дефолт в США станет проблемой для всего мира, заявил американский президент Джо Байден на мероприятии в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.Президент США считает, что кризис возник из-за республиканцев, так как у страны есть возможность платить по своим долгам. Международная репутация Вашингтона сильно пострадает в случае дефолта, экономика страны скатится в рецессию, отметил Байден.Министерство финансов США в январе 2023 года сообщило конгрессу о начале применения "экстраординарных мер" из-за расчетного достижения потолка госдолга в 31,381 триллиона долларов. Администрация президента США потребовала от конгресса повысить этот показатель без всяких условий, а палата представителей, контролируемая республиканской оппозицией, связывает этот шаг с урезанием бюджетных расходов.Ранее министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что без решения по госдолгу правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, вероятно, уже к 1 июня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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