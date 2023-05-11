https://sputnik-georgia.ru/20230511/den-prishestviya-andreya-pervozvannogo-v-gruziyu-istoriya-i-traditsii-prazdnika-277575563.html

День пришествия Андрея Первозванного в Грузию: история и традиции праздника

День пришествия Андрея Первозванного в Грузию: история и традиции праздника

День пришествия Андрея Первозванного в Грузию, основателя Грузинской православной церкви, ежегодно празднуют 12 мая 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T14:25+0400

2023-05-11T14:25+0400

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грузия

андрей первозванный

грузинская православная церковь

религия

справки

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Андрея Первозванного почитают в Грузии наравне с Георгием Победоносцем, небесным покровителем страны, и равноапостольной Ниной, просветительницей Грузии. Праздник в стране имеет статус государственного и объявлен выходным.Когда прибыл Андрей Первозванный в Грузию: об истории и традициях праздника читайте в Sputnik Грузия. Когда прибыл в Грузию? Апостол Андрей – ближайший ученик Спасителя, прозванный Первозванным за то, что первым свидетельствовал о Христе как о Мессии, первым проповедовал христианство в Грузии еще в I веке нашей эры. Согласно древнейшим источникам, Андрей Первозванный проповедовал в Грузии на территориях современных Самцхе-Джавахети, Аджарии, Имерети, Самегрело и Абхазии. Большое сопротивление апостолу оказало население, поклонявшееся идолам, однако ученик Спасителя, преодолев все преграды, обратил многих жителей Грузии в Христову веру. По преданию, Грузия досталась по жребию, определявшему, где и в какой стране апостолы должны Христову веру проповедовать, в удел Божьей Матери. С тех незапамятных времен Пресвятая Богоматерь является покровительницей Грузии. По воле Христа Божья Матерь осталась в Иерусалиме, а в Грузию вместо Богоматери отправился Андрей Первозванный. В Грузию он принес с собой нерукотворный образ Богородицы, с которым связано множество чудес, описанных в грузинской летописи "Картлис Цховреба". В частности, целебный источник сохранился в Аджарии, который забил во время проповеди Андрей Первозванный, когда он приложил образ к земле. Также Первозванный усмирил гнев жрецов храма Аполлона и Артемиды, оставив в языческом храме икону на ночь, где статуи богов наутро оказались разбитыми. По просьбе жителей региона Самцхе-Джавахети, уверовавших в Спасителя, апостол создал нерукотворную копию иконы, приложив обычную доску к образу Пресвятой Богородицы. Самцхийцы поставили новый образ в небольшой часовне в Ацкури. Так и произошло название иконы. С 1952 года Ацкурский образ хранится в Государственном музее истории искусств Грузии, куда ее передали из Гелатского монастыря. Именно с этим образом связаны первые крещения, проведенные на грузинской земле Андреем Первозванным и его спутниками – апостолами Матфеем и Симоном Кананитом. Деяния апостолов Симон Кананит, проповедовавший Христово учение вместе с Андреем Первозванным в Западной Грузии, похоронен в одном из селений Абхазии. Апостол Матфей, проповедовавший на юго-западе Грузии, похоронен в поселении Гонио (Аджария), недалеко от Батуми. Древнейшие грузинские источники также указывают на пребывание в Восточной Грузии апостолов Варфоломея и Фадея. Ученики Христовы создали в Грузии первые христианские общины, построили первые храмы, поставили на служение Богу и людям первых дьяконов, священников и даже епископа. Христианство в Грузии в I веке не нашло широкого распространения, однако автокефалию Грузинской церкви связывают именно с именами Андрея Первозванного и Симона Кананита. Какой сегодня церковный праздник: 11 мая 2023>>День поминовения Святого Андрея по древнегрузинским календарям отмечался в Грузии двенадцать раз в году вплоть до середины второго тысячелетия нашей эры. Со временем эта традиция забылась. День пришествия Андрея Первозванного в Грузию Грузинская православная церковь стала ежегодно отмечать с 2003 года. По просьбе церкви 12 мая объявили выходным. В Грузии в настоящее время Андрея Первозванного поминают дважды в год: 12 мая (в день прибытия апостола в Грузию) и 13 декабря (в день его кончины). В эти дни праздничные богослужения проводят во всех православных храмах Грузии. Однако больше всего верующих по традиции собирается в церкви Андрея Первозванного – храм, расположенный в центре столицы Грузии, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь). Материал подготовлен на основе открытых источников.

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грузия, андрей первозванный, грузинская православная церковь, религия , справки