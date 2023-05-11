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Дождь с грозой и ветер – погода в Грузии ухудшится
Дождь с грозой и ветер – погода в Грузии ухудшится
В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T15:10+0400
2023-05-11T15:10+0400
2023-05-11T15:32+0400
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национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. На большей территории Грузии погода ухудшится с конца 12 мая по 14 мая включительно, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Синоптики прогнозируют дождь с грозой, в отдельных высокогорных регионах ожидается слякоть, в некоторых местах – град. С конца дня 13 мая по 14 мая включительно ожидается ветер западного направления, на море прогнозируют 3-4 балльный шторм. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Дождь с грозой и ветер – погода в Грузии ухудшится
15:10 11.05.2023 (обновлено: 15:32 11.05.2023)
В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. На большей территории Грузии погода ухудшится с конца 12 мая по 14 мая включительно, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Синоптики прогнозируют дождь с грозой, в отдельных высокогорных регионах ожидается слякоть, в некоторых местах – град.
С конца дня 13 мая по 14 мая включительно ожидается ветер западного направления, на море прогнозируют 3-4 балльный шторм.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины.