https://sputnik-georgia.ru/20230511/dozhd-s-grozoy-i-veter--pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-277579319.html

Дождь с грозой и ветер – погода в Грузии ухудшится

Дождь с грозой и ветер – погода в Грузии ухудшится

В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T15:10+0400

2023-05-11T15:10+0400

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грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. На большей территории Грузии погода ухудшится с конца 12 мая по 14 мая включительно, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Синоптики прогнозируют дождь с грозой, в отдельных высокогорных регионах ожидается слякоть, в некоторых местах – град. С конца дня 13 мая по 14 мая включительно ожидается ветер западного направления, на море прогнозируют 3-4 балльный шторм. Ожидаемые сильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В условиях ухудшения погоды в горных зонах страны могут возникнуть или активизироваться лавины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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