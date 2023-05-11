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Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi пройдет в Грузии
Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi пройдет в Грузии
Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T09:41+0400
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анонсы
культура
грузия
культурная жизнь грузии
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi 2023 пройдет на стадионе поселка Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) 13 мая, сообщают организаторы. Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки.Свое творчество на празднике представят ансамбли Лентехи ​​и местных общин вместе с популярными грузинскими исполнителями. На вечере они исполнят номера, специально созданные для фестиваля Svanseti Lentekhi. В программе фестиваля заявлены выступления артистов и коллективов: Ниаза Диасамидзе, SALIO, Kordz, Национального балета Грузии "Сухишвили", группы "Мцване отахи", ансамблей "Миже нари", "Лашхети", "Лагушеда" и др. На "Свансети Лентехи ​​2023" также пройдет выставка-продажа традиционных кулинарных и ремесленных образцов. Посещение фестиваля свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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анонсы , культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, ниаз диасамидзе
анонсы , культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, ниаз диасамидзе

Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi пройдет в Грузии

09:41 11.05.2023
© photo: courtesy. of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.05.2023
© photo: courtesy. of Sukhishvilebi
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Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi 2023 пройдет на стадионе поселка Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) 13 мая, сообщают организаторы.
Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки.
Свое творчество на празднике представят ансамбли Лентехи ​​и местных общин вместе с популярными грузинскими исполнителями. На вечере они исполнят номера, специально созданные для фестиваля Svanseti Lentekhi.
© Courtesy of SukhishvilebiНациональный балет Грузии "Сухишвили"
Национальный балет Грузии Сухишвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.05.2023
Национальный балет Грузии "Сухишвили"
© Courtesy of Sukhishvilebi
В программе фестиваля заявлены выступления артистов и коллективов: Ниаза Диасамидзе, SALIO, Kordz, Национального балета Грузии "Сухишвили", группы "Мцване отахи", ансамблей "Миже нари", "Лашхети", "Лагушеда" и др.
На "Свансети Лентехи ​​2023" также пройдет выставка-продажа традиционных кулинарных и ремесленных образцов. Посещение фестиваля свободное.
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