https://sputnik-georgia.ru/20230511/festival-muzyki-iskusstva-i-kulinarii-svanseti-lentekhi-proydet-v-gruzii-277557170.html
Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi пройдет в Грузии
Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi пройдет в Грузии
Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T09:41+0400
2023-05-11T09:41+0400
2023-05-11T09:41+0400
анонсы
культура
грузия
культурная жизнь грузии
тбилиси
ниаз диасамидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252153296_0:198:1606:1101_1920x0_80_0_0_32ab8508548d454b58377917ee8d7d6e.jpg
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi 2023 пройдет на стадионе поселка Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) 13 мая, сообщают организаторы. Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки.Свое творчество на празднике представят ансамбли Лентехи и местных общин вместе с популярными грузинскими исполнителями. На вечере они исполнят номера, специально созданные для фестиваля Svanseti Lentekhi. В программе фестиваля заявлены выступления артистов и коллективов: Ниаза Диасамидзе, SALIO, Kordz, Национального балета Грузии "Сухишвили", группы "Мцване отахи", ансамблей "Миже нари", "Лашхети", "Лагушеда" и др. На "Свансети Лентехи 2023" также пройдет выставка-продажа традиционных кулинарных и ремесленных образцов. Посещение фестиваля свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252153296_60:0:1528:1101_1920x0_80_0_0_b83cdcf8d580414b1d9b324abe3f3959.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
анонсы , культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, ниаз диасамидзе
анонсы , культура, грузия, культурная жизнь грузии, тбилиси, ниаз диасамидзе
Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi пройдет в Грузии
Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Фестиваль музыки, искусства и кулинарии Svanseti Lentekhi 2023 пройдет на стадионе поселка Лентехи (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) 13 мая, сообщают организаторы.
Посетители услышат на фестивале синтез сванского фольклора и современной музыки.
Свое творчество на празднике представят ансамбли Лентехи и местных общин вместе с популярными грузинскими исполнителями. На вечере они исполнят номера, специально созданные для фестиваля Svanseti Lentekhi.
В программе фестиваля заявлены выступления артистов и коллективов: Ниаза Диасамидзе, SALIO, Kordz, Национального балета Грузии "Сухишвили", группы "Мцване отахи", ансамблей "Миже нари", "Лашхети", "Лагушеда" и др.
На "Свансети Лентехи 2023" также пройдет выставка-продажа традиционных кулинарных и ремесленных образцов. Посещение фестиваля свободное.