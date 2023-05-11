https://sputnik-georgia.ru/20230511/grandioznaya-programma-dni-gruzinskoy-diaspory-rossii-proydut-v-moskve-277580568.html
Грандиозная программа: Дни грузинской диаспоры России пройдут в Москве
Грандиозная программа: Дни грузинской диаспоры России пройдут в Москве
Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой с 12 по 26 мая, сказал президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе в ходе... 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T15:56+0400
2023-05-11T15:56+0400
2023-05-11T16:07+0400
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Цецхладзе подчеркнул, что это единственная диаспора в России, которая имеет свой день. Глава ФНКА назвал мероприятие беспрецедентным по масштабам, которое будет длиться в течение 15 дней.Всего запланировано около 20 мероприятий – выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежной конференции, пяти концертов, третьего фестиваля грузинского танца, детского концерта и многое другое.Среди всех мероприятий особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII веков, которую можно будет посетить 12-19 мая в Доме народов России."Культурными мероприятиями мы стараемся внести позитивный вклад в повестку дня российско-грузинских отношений и показать своим детям, насколько мы сохраняем наши традиции, культуру, вносим вклад в дружбу народов", – сказал глава ФНКА.Цецхладзе отметил, что со стороны россиян всегда наблюдается большой интерес, все концерты проходят с аншлагом.Также он подчеркнул, что грузинскую культуру и народ в России любят, несмотря на все политические колебания, сложности в межгосударственном политическом отношении, "наши народы сохранили то уважение и любовь, которую заложили предки".
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, москва, давид цецхладзе, видео, пресс-центр
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, москва, давид цецхладзе, видео, пресс-центр
Грандиозная программа: Дни грузинской диаспоры России пройдут в Москве
15:56 11.05.2023 (обновлено: 16:07 11.05.2023)
Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой с 12 по 26 мая, сказал президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе в ходе видеомоста Тбилиси-Москва
Цецхладзе подчеркнул, что это единственная диаспора в России, которая имеет свой день. Глава ФНКА назвал мероприятие беспрецедентным по масштабам, которое будет длиться в течение 15 дней.
Всего запланировано около 20 мероприятий – выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежной конференции, пяти концертов, третьего фестиваля грузинского танца, детского концерта и многое другое.
Среди всех мероприятий особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII веков, которую можно будет посетить 12-19 мая в Доме народов России.
"Культурными мероприятиями мы стараемся внести позитивный вклад в повестку дня российско-грузинских отношений и показать своим детям, насколько мы сохраняем наши традиции, культуру, вносим вклад в дружбу народов", – сказал глава ФНКА.
Цецхладзе отметил, что со стороны россиян всегда наблюдается большой интерес, все концерты проходят с аншлагом.
Также он подчеркнул, что грузинскую культуру и народ в России любят, несмотря на все политические колебания, сложности в межгосударственном политическом отношении, "наши народы сохранили то уважение и любовь, которую заложили предки".