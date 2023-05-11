https://sputnik-georgia.ru/20230511/grandioznaya-programma-dni-gruzinskoy-diaspory-rossii-proydut-v-moskve-277580568.html

Грандиозная программа: Дни грузинской диаспоры России пройдут в Москве

Грандиозная программа: Дни грузинской диаспоры России пройдут в Москве

Дни грузинской диаспоры России отметят в Москве грандиозной программой с 12 по 26 мая, сказал президент Грузинской ФНКА в России Давид Цецхладзе в ходе... 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T15:56+0400

2023-05-11T15:56+0400

2023-05-11T16:07+0400

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

грузия

россия

москва

давид цецхладзе

пресс-центр sputnik грузия

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0b/277580234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5aa965e6fbaccf0a41c88604881da4a3.jpg

Цецхладзе подчеркнул, что это единственная диаспора в России, которая имеет свой день. Глава ФНКА назвал мероприятие беспрецедентным по масштабам, которое будет длиться в течение 15 дней.Всего запланировано около 20 мероприятий – выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежной конференции, пяти концертов, третьего фестиваля грузинского танца, детского концерта и многое другое.Среди всех мероприятий особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII веков, которую можно будет посетить 12-19 мая в Доме народов России."Культурными мероприятиями мы стараемся внести позитивный вклад в повестку дня российско-грузинских отношений и показать своим детям, насколько мы сохраняем наши традиции, культуру, вносим вклад в дружбу народов", – сказал глава ФНКА.Цецхладзе отметил, что со стороны россиян всегда наблюдается большой интерес, все концерты проходят с аншлагом.Также он подчеркнул, что грузинскую культуру и народ в России любят, несмотря на все политические колебания, сложности в межгосударственном политическом отношении, "наши народы сохранили то уважение и любовь, которую заложили предки".

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, россия, москва, давид цецхладзе, видео, пресс-центр