https://sputnik-georgia.ru/20230511/gruziya-vystupit-na-evrovidenii-11-maya-kak-podderzhat-stranu-v-polufinale-277562155.html

Грузия выступит на "Евровидении" 11 мая: как поддержать страну в полуфинале?

Грузия выступит на "Евровидении" 11 мая: как поддержать страну в полуфинале?

Представительница Грузии споет песню Echo во втором полуфинале под номером 11 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Представительница Грузии Иру Хечанова выступит во втором полуфинале "Евровидения – 2023" в четверг, 11 мая. Поддержать конкурсантку на международном песенном конкурсе можно будет только жителям других стран или грузинам, проживающим за рубежом. На официальной странице представителей Евровидения в Грузии появилась инструкция о том, как голосовать за Иру Хечанову во втором полуфинале. Конкурс начнется в 21:00 по по центральноевропейскому времени, а голосование – в 22:20. Так, зрители, проживающие в Грузии, за Иру голосовать не смогут, а грузины, проживающие в других странах – да. Голосовать можно только из списка стран, что указаны на баннере. Представители этих стран также выступят во втором полуфинале 11 мая. После выхода 16 конкурсантов голосовать можно будет, отправив смс-сообщение или звонком. На телеэкранах появится номер, в конце которого нужно добавить "11" – номер Иру. Проголосовать можно будет и из тех стран, что не участвуют в "Евровидении" – на официальном сайте конкурса. Всего в "Евровидении – 2023" принимают участие 37 стран. Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время Иру учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета. Сценическую карьеру Хечанова начала в девять лет. Первую победу Иру принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году она победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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