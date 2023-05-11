https://sputnik-georgia.ru/20230511/kogda-nachnut-letat-pryamye-reysy-v-gruziyu-iz-moskvy-277571518.html
Когда начнут летать прямые рейсы в Грузию из Москвы?
Когда начнут летать прямые рейсы в Грузию из Москвы?
В Минтрансе России ранее заявили, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T13:06+0400
2023-05-11T13:06+0400
2023-05-11T13:08+0400
авиасообщение россии и грузии
россия
грузия
тбилиси
москва
владимир путин
министерство транспорта россии
россия отменила визы для граждан грузии
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Российские авиакомпании могут начать выполнять полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости источник в авиакругах.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Ранее в министерстве транспорта РФ заявили, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах российского производства.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение россии и грузии, россия, грузия, тбилиси, москва, владимир путин, министерство транспорта россии, россия отменила визы для граждан грузии
авиасообщение россии и грузии, россия, грузия, тбилиси, москва, владимир путин, министерство транспорта россии, россия отменила визы для граждан грузии
Когда начнут летать прямые рейсы в Грузию из Москвы?
13:06 11.05.2023 (обновлено: 13:08 11.05.2023)
В Минтрансе России ранее заявили, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik.
Российские авиакомпании могут начать выполнять полеты в Грузию уже на следующей неделе, заявил РИА Новости
источник в авиакругах.
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.
"Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе", – сказал собеседник агентства.
Ранее в министерстве транспорта РФ заявили, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах российского производства.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).