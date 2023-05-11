https://sputnik-georgia.ru/20230511/kurs-lari-dollar-277563081.html

Курс лари на четверг – 2,5294 GEL/$

Курс лари на четверг – 2,5294 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0464 лари по отношению к доллару 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T09:20+0400

2023-05-11T09:20+0400

2023-05-11T09:20+0400

экономика

грузия

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 мая в размере 2,5294 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0464 лари по отношению к доллару.

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экономика, грузия, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, рубль, национальный банк грузии