На вас возложена особенная ответственность – патриарх Грузии поздравил короля Чарльза III

"Ваше величество, от имени Грузинской церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с коронацией на престол Соединённого Королевства. Вы 40-й монарх, что говорит о древности и преемственности наследия этого королевства и еще раз демонстрирует его силу и значимость среди монархов мира. Именно поэтому ответственность, возложенная на вас, особенная", – говорится в его письме Патриарха.