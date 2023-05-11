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На вас возложена особенная ответственность – патриарх Грузии поздравил короля Чарльза III
На вас возложена особенная ответственность – патриарх Грузии поздравил короля Чарльза III
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил короля Соединенного Королевства Карла III с коронацией на престол. 11.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил короля Соединенного Королевства Карла III с коронацией на престол. Глава Грузинской православной церкви благословил Чарльза III и его супругу королеву Камиллу. В Лондоне короновали короля Великобритании Карла III – яркие кадры с церемонии>>Коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, великобритания, лондон, елизавета ii, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
новости, грузия, общество, великобритания, лондон, елизавета ii, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II поздравил короля Соединенного Королевства Карла III с коронацией на престол.
"Ваше величество, от имени Грузинской церкви и от себя лично сердечно поздравляю вас с коронацией на престол Соединённого Королевства. Вы 40-й монарх, что говорит о древности и преемственности наследия этого королевства и еще раз демонстрирует его силу и значимость среди монархов мира. Именно поэтому ответственность, возложенная на вас, особенная", – говорится в его письме Патриарха.
Глава Грузинской православной церкви благословил Чарльза III и его супругу королеву Камиллу.
Коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы состоялась 6 мая в Вестминстерском аббатстве.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.