https://sputnik-georgia.ru/20230511/veduschaya-k-shio-mgvimskomu-monastyryu-doroga-na-vostoke-gruzii-obnovlena-277586919.html

Ведущая к Шио-Мгвимскому монастырю дорога на востоке Грузии обновлена

Ведущая к Шио-Мгвимскому монастырю дорога на востоке Грузии обновлена

Шио-Мгвимский монастырь расположен в горах в девяти километрах от города Мцхета и является историческим памятником 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T18:38+0400

2023-05-11T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Завершены восстановительные работы трехкилометрового участка автомобильной дороги внутригосударственного значения из Мцхета в Шио-Мгвимский монастырь, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. В рамках проекта, обновлены дорожный покров, дорожные знаки, проведены водопроводные трубы и осуществлены работы по горизонтальной пометке дороги. Обновление дороги, ведущей к Шио-Мгвимскому монастырю, обеспечит безопасное передвижение местных жителей и туристов, отмечают в департаменте автомобильных дорог Грузии. Проект был профинансирован из госбюджета и стоил около двух миллионов лари (789 тысяч долларов). Шио-Мгвимский монастырь расположен в горах в девяти километрах от города Мцхета и является историческим памятником. Здесь всегда много туристов и визитеров. Монастырь расположен на высоте примерно 750 метров над уровнем моря. Он был основан после 560 года святым Шио, одним из ассирийских отцов. Сегодня это один из самых известных монастырей в окрестностях Мцхета и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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