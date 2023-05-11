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Ведущая к Шио-Мгвимскому монастырю дорога на востоке Грузии обновлена
Ведущая к Шио-Мгвимскому монастырю дорога на востоке Грузии обновлена
Шио-Мгвимский монастырь расположен в горах в девяти километрах от города Мцхета и является историческим памятником 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T18:38+0400
2023-05-11T18:38+0400
2023-05-11T18:47+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Завершены восстановительные работы трехкилометрового участка автомобильной дороги внутригосударственного значения из Мцхета в Шио-Мгвимский монастырь, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. В рамках проекта, обновлены дорожный покров, дорожные знаки, проведены водопроводные трубы и осуществлены работы по горизонтальной пометке дороги. Обновление дороги, ведущей к Шио-Мгвимскому монастырю, обеспечит безопасное передвижение местных жителей и туристов, отмечают в департаменте автомобильных дорог Грузии. Проект был профинансирован из госбюджета и стоил около двух миллионов лари (789 тысяч долларов). Шио-Мгвимский монастырь расположен в горах в девяти километрах от города Мцхета и является историческим памятником. Здесь всегда много туристов и визитеров. Монастырь расположен на высоте примерно 750 метров над уровнем моря. Он был основан после 560 года святым Шио, одним из ассирийских отцов. Сегодня это один из самых известных монастырей в окрестностях Мцхета и Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, общество, мцхета, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, культура, общество, мцхета, департамент автомобильных дорог
Ведущая к Шио-Мгвимскому монастырю дорога на востоке Грузии обновлена
18:38 11.05.2023 (обновлено: 18:47 11.05.2023)
Шио-Мгвимский монастырь расположен в горах в девяти километрах от города Мцхета и является историческим памятником
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Завершены восстановительные работы трехкилометрового участка автомобильной дороги внутригосударственного значения из Мцхета в Шио-Мгвимский монастырь, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
В рамках проекта, обновлены дорожный покров, дорожные знаки, проведены водопроводные трубы и осуществлены работы по горизонтальной пометке дороги.
Обновление дороги, ведущей к Шио-Мгвимскому монастырю, обеспечит безопасное передвижение местных жителей и туристов, отмечают в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Проект был профинансирован из госбюджета и стоил около двух миллионов лари (789 тысяч долларов).
Шио-Мгвимский монастырь расположен в горах в девяти километрах от города Мцхета и является историческим памятником. Здесь всегда много туристов и визитеров.
Монастырь расположен на высоте примерно 750 метров над уровнем моря. Он был основан после 560 года святым Шио, одним из ассирийских отцов. Сегодня это один из самых известных монастырей в окрестностях Мцхета и Тбилиси.