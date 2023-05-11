https://sputnik-georgia.ru/20230511/videomost-kak-budut-razvivatsya-gruzino-rossiyskie-otnosheniya-277560524.html
Видеомост: как будут развиваться грузино-российские отношения
Видеомост: как будут развиваться грузино-российские отношения
Видеомост Тбилиси-Москва на тему "Как будут развиваться грузино-российские отношения" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 11 мая... 11.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-11T14:00+0400
2023-05-11T14:00+0400
2023-05-11T14:00+0400
пресс-центр sputnik грузия
россия
грузия
новости
москва
владимир путин
саломе зурабишвили
грузино-российские отношения
россия отменила визы для граждан грузии
авиасообщение россии и грузии
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Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Как будут в ближайшем будущем развиваться грузино-российские отношения? Как решение Москвы повлияет на туризм и сектор гостеприимства в Грузии? Как в России оценивают заявления грузинских властей и президента Саломе Зурабишвили об отмене визового режима и восстановлении авиарейсов? На эти и другие актуальные вопросы в ходе видеомоста ответит – директор Центра политической информации Алексей МУХИН.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, новости, москва, владимир путин, саломе зурабишвили , грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии, анонсы
россия, грузия, новости, москва, владимир путин, саломе зурабишвили , грузино-российские отношения, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение россии и грузии, анонсы
Видеомост: как будут развиваться грузино-российские отношения
Видеомост Тбилиси-Москва на тему "Как будут развиваться грузино-российские отношения" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 11 мая, в 15:00 по тбилисскому времени (14:00 мск).
Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Как будут в ближайшем будущем развиваться грузино-российские отношения? Как решение Москвы повлияет на туризм и сектор гостеприимства в Грузии? Как в России оценивают заявления грузинских властей и президента Саломе Зурабишвили об отмене визового режима и восстановлении авиарейсов? На эти и другие актуальные вопросы в ходе видеомоста ответит
– директор Центра политической информации Алексей МУХИН.