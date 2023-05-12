https://sputnik-georgia.ru/20230512/dni-gruzinskoy-diaspory-rossii-startovali-v-moskve---video-277620315.html

Дни грузинской диаспоры России стартовали в Москве – видео

Дни грузинской диаспоры России стартовали в Москве – видео

Дни грузинской диаспоры России стартовали в Москве. Гости мероприятий смогут отметить праздник грандиозной программой с 12 по 26 мая 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T17:01+0400

2023-05-12T17:01+0400

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давид цецхладзе

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Всего запланировано около 20 мероприятий: выставки, концерты и конференции. Также планируется проведение форума грузинской диаспоры России, молодежной конференции, пять концертов, третий фестиваль грузинского танца, детский концерт и много другое.Среди всех мероприятий особенно важна уникальная выставка копий утраченных грузинских фресок XII-XIII вв., которую можно будет посетить 12-19 мая в Доме народов России."Мы, грузины, проживающие в России, считаем, что, как и все народы России, живем здесь, как у себя дома. Мы благодарны за это России, этой земле, русскому народу", – сказал на открытии глава Грузинской диаспоры России Давид Цецхладзе.

москва

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