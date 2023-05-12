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Двойные стандарты: кто в Грузии против безвиза и авиасообщения с Россией? – видео

Двойные стандарты: кто в Грузии против безвиза и авиасообщения с Россией? – видео

Спустя 23 года Россия вводит безвизовый режим для граждан Грузии, но, как и следовало ожидать, этому обрадовались далеко не все. Кто не рад безвизу? Смотрите... 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T14:00+0400

2023-05-12T14:00+0400

2023-05-12T14:38+0400

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россия отменила визы для граждан грузии

грузия

политика

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

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Первая, кого начало "бомбить", – президент Саломе Зурабишвили. Далее по списку всех ключевых оппозиционеров, соратников экс-президента Михаила Саакашвили, который сам же отменил визы для россиян в 2012 году. Зурабишвили заявила, что гражданам Грузии "подачки не нужны", но, как и в большинстве случаев, ошиблась – граждане страны хорошо восприняли новость о безвизе с Россией.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, грузия, политика, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, видео