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Двойные стандарты: кто в Грузии против безвиза и авиасообщения с Россией? – видео
Двойные стандарты: кто в Грузии против безвиза и авиасообщения с Россией? – видео
Спустя 23 года Россия вводит безвизовый режим для граждан Грузии, но, как и следовало ожидать, этому обрадовались далеко не все. Кто не рад безвизу? Смотрите... 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T14:00+0400
2023-05-12T14:00+0400
2023-05-12T14:38+0400
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видео-новости из грузии
россия отменила визы для граждан грузии
грузия
политика
саломе зурабишвили
михаил саакашвили
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Первая, кого начало "бомбить", – президент Саломе Зурабишвили. Далее по списку всех ключевых оппозиционеров, соратников экс-президента Михаила Саакашвили, который сам же отменил визы для россиян в 2012 году. Зурабишвили заявила, что гражданам Грузии "подачки не нужны", но, как и в большинстве случаев, ошиблась – граждане страны хорошо восприняли новость о безвизе с Россией.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, грузия, политика, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, грузия, политика, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, видео
Двойные стандарты: кто в Грузии против безвиза и авиасообщения с Россией? – видео
14:00 12.05.2023 (обновлено: 14:38 12.05.2023)
Спустя 23 года Россия вводит безвизовый режим для граждан Грузии, но, как и следовало ожидать, этому обрадовались далеко не все. Кто не рад безвизу? Смотрите подробности в аналитическом блоге Sputnik Грузия
Первая, кого начало "бомбить", – президент Саломе Зурабишвили. Далее по списку всех ключевых оппозиционеров, соратников экс-президента Михаила Саакашвили, который сам же отменил визы для россиян в 2012 году. Зурабишвили заявила, что гражданам Грузии "подачки не нужны", но, как и в большинстве случаев, ошиблась – граждане страны хорошо восприняли новость о безвизе с Россией.