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Грузия не прошла в финал "Евровидения" в шестой раз
Грузия не прошла в финал "Евровидения" в шестой раз
Грузинская исполнительница выступила во втором полуфинале с песней Echo 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T11:49+0400
2023-05-12T11:49+0400
2023-05-12T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Представительница Грузии на международном конкурсе песни "Евровидение - 2023" Иру Хечанова не прошла в финал конкурса. Иру выступала под номером 11 во втором полуфинале с песней Echo, автором которой является Гига Кухианидзе. Финал "Евровидения" состоится 13 мая в Ливерпуле. В четверг вечером Армения, Эстония, Бельгия, Кипр, Польша, Словения, Австрия, Албания, Литва и Австралия заняли свои места рядом с 10 победителями первого полуфинала.В 2022 году Грузию на "Евровидении" представляла группа Circus Mircus с песней Lock Me In, исполнители также не прошли в финал конкурса.Иру Хечанова выиграла путевку на Евровидение, благодаря победе в конкурсе "Голос". Певица является бывшей участницей группы "Candy", которая принесла Грузии победу на детском "Евровидении" в 2011 году. Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время девушка учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета. Сценическую карьеру начала в девять лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, евровидение
грузия, новости, культура, евровидение
Грузия не прошла в финал "Евровидения" в шестой раз
11:49 12.05.2023 (обновлено: 11:52 12.05.2023)
Грузинская исполнительница выступила во втором полуфинале с песней Echo
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Представительница Грузии на международном конкурсе песни "Евровидение - 2023" Иру Хечанова не прошла в финал конкурса.
Иру выступала под номером 11 во втором полуфинале с песней Echo, автором которой является Гига Кухианидзе.
Финал "Евровидения" состоится 13 мая в Ливерпуле. В четверг вечером Армения, Эстония, Бельгия, Кипр, Польша, Словения, Австрия, Албания, Литва и Австралия заняли свои места рядом с 10 победителями первого полуфинала.
В 2022 году Грузию на "Евровидении" представляла группа Circus Mircus с песней Lock Me In, исполнители также не прошли в финал конкурса.
Иру Хечанова выиграла путевку на Евровидение, благодаря победе в конкурсе "Голос". Певица является бывшей участницей группы "Candy", которая принесла Грузии победу на детском "Евровидении" в 2011 году.
Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время девушка учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета.
Сценическую карьеру начала в девять лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана".