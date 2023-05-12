Как идут ремонтные работы на одном из главных проспектов Тбилиси – фото
Один из главных проспектов Тбилиси - проспект Церетели - скоро станет выглядеть совсем иначе.
Один из главных проспектов Тбилиси - проспект Церетели - скоро станет выглядеть совсем иначе.
С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.
С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.
Ремонтные работы ведутся поэтапно - сейчас перекрыта половина проспекта Церетели.
Ремонтные работы ведутся поэтапно - сейчас перекрыта половина проспекта Церетели.
Движение машин осуществляется в обе стороны на половине проезжей части.
Движение машин осуществляется в обе стороны на половине проезжей части.
Все равно это приводит к заторам и пробкам, особенно в часы пик.
Все равно это приводит к заторам и пробкам, особенно в часы пик.
В ходе ремонтных работ не просто меняется дорожное покрытие, но и все подземные коммуникации.
В ходе ремонтных работ не просто меняется дорожное покрытие, но и все подземные коммуникации.
На проспекте Церетели полностью меняют водопроводные трубы и систему канализации.
На проспекте Церетели полностью меняют водопроводные трубы и систему канализации.
Также заново будет сделана система люков и сливов для дождевой воды.
Также заново будет сделана система люков и сливов для дождевой воды.
Судя по всему, рабочие тут надолго, ведь ремонт проспекта продлится как минимум 6 месяцев.
Судя по всему, рабочие тут надолго, ведь ремонт проспекта продлится как минимум 6 месяцев.
В настоящее время ремонтные работы ведутся практически круглосуточно.
В настоящее время ремонтные работы ведутся практически круглосуточно.
Для пассажиров общественного транспорта такой ремонт проспекта тоже создает сложности, ведь из-за пробок теперь им приходится тратить больше времени на поездки.
Для пассажиров общественного транспорта такой ремонт проспекта тоже создает сложности, ведь из-за пробок теперь им приходится тратить больше времени на поездки.
Но зато к концу года проспект Церетели будет полностью обновлен и его облик существенно изменится. Жить тут станет комфортнее.
Но зато к концу года проспект Церетели будет полностью обновлен и его облик существенно изменится. Жить тут станет комфортнее.