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Как идут ремонтные работы на одном из главных проспектов Тбилиси – фото
Как идут ремонтные работы на одном из главных проспектов Тбилиси – фото
Масштабный ремонт проспекта Церетели продлится как минимум шесть месяцев. Как проходит реабилитация проспекта – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия 12.05.2023, Sputnik Грузия
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Одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте и его назначили на 2023 год. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн).
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа афганистан, мультимедиа, фотография, тбилиси, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа афганистан, мультимедиа, фотография, тбилиси, фото

Как идут ремонтные работы на одном из главных проспектов Тбилиси – фото

13:54 12.05.2023 (обновлено: 14:36 12.05.2023)
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Масштабный ремонт проспекта Церетели продлится как минимум шесть месяцев. Как проходит реабилитация проспекта – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте и его назначили на 2023 год. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн).
© photo: Sputnik / Stringer

Один из главных проспектов Тбилиси - проспект Церетели - скоро станет выглядеть совсем иначе.

Один из главных проспектов Тбилиси - проспект Церетели - скоро станет выглядеть совсем иначе. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Один из главных проспектов Тбилиси - проспект Церетели - скоро станет выглядеть совсем иначе.

© photo: Sputnik / Stringer

С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.

С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

С самого начала ремонтных работ это привело к пробкам на улицах, прилегающих к проспекту Церетели.

© photo: Sputnik / Stringer

Ремонтные работы ведутся поэтапно - сейчас перекрыта половина проспекта Церетели.

Ремонтные работы ведутся поэтапно - сейчас перекрыта половина проспекта Церетели. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ремонтные работы ведутся поэтапно - сейчас перекрыта половина проспекта Церетели.

© photo: Sputnik / Stringer

Движение машин осуществляется в обе стороны на половине проезжей части.

Движение машин осуществляется в обе стороны на половине проезжей части. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Движение машин осуществляется в обе стороны на половине проезжей части.

© photo: Sputnik / Stringer

Все равно это приводит к заторам и пробкам, особенно в часы пик.

Все равно это приводит к заторам и пробкам, особенно в часы пик. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Все равно это приводит к заторам и пробкам, особенно в часы пик.

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе ремонтных работ не просто меняется дорожное покрытие, но и все подземные коммуникации.

В ходе ремонтных работ не просто меняется дорожное покрытие, но и все подземные коммуникации. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе ремонтных работ не просто меняется дорожное покрытие, но и все подземные коммуникации.

© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте Церетели полностью меняют водопроводные трубы и систему канализации.

На проспекте Церетели полностью меняют водопроводные трубы и систему канализации. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

На проспекте Церетели полностью меняют водопроводные трубы и систему канализации.

© photo: Sputnik / Stringer

Также заново будет сделана система люков и сливов для дождевой воды.

Также заново будет сделана система люков и сливов для дождевой воды. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также заново будет сделана система люков и сливов для дождевой воды.

© photo: Sputnik / Stringer

Судя по всему, рабочие тут надолго, ведь ремонт проспекта продлится как минимум 6 месяцев.

Судя по всему, рабочие тут надолго, ведь ремонт проспекта продлится как минимум 6 месяцев. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Судя по всему, рабочие тут надолго, ведь ремонт проспекта продлится как минимум 6 месяцев.

© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время ремонтные работы ведутся практически круглосуточно.

В настоящее время ремонтные работы ведутся практически круглосуточно. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время ремонтные работы ведутся практически круглосуточно.

© photo: Sputnik / Stringer

Для пассажиров общественного транспорта такой ремонт проспекта тоже создает сложности, ведь из-за пробок теперь им приходится тратить больше времени на поездки.

Для пассажиров общественного транспорта такой ремонт проспекта тоже создает сложности, ведь из-за пробок теперь им приходится тратить больше времени на поездки. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для пассажиров общественного транспорта такой ремонт проспекта тоже создает сложности, ведь из-за пробок теперь им приходится тратить больше времени на поездки.

© photo: Sputnik / Stringer

Но зато к концу года проспект Церетели будет полностью обновлен и его облик существенно изменится. Жить тут станет комфортнее.

Но зато к концу года проспект Церетели будет полностью обновлен и его облик существенно изменится. Жить тут станет комфортнее. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но зато к концу года проспект Церетели будет полностью обновлен и его облик существенно изменится. Жить тут станет комфортнее.

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