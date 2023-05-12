https://sputnik-georgia.ru/20230512/kak-idut-remontnye-raboty-na-odnom-iz-glavnykh-prospektov-tbilisi---foto-277607924.html

Как идут ремонтные работы на одном из главных проспектов Тбилиси – фото

Как идут ремонтные работы на одном из главных проспектов Тбилиси – фото

Масштабный ремонт проспекта Церетели продлится как минимум шесть месяцев. Как проходит реабилитация проспекта – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T13:54+0400

2023-05-12T13:54+0400

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Одна из важнейших дорог города давно нуждалась в ремонте и его назначили на 2023 год. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($11 млн).

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