https://sputnik-georgia.ru/20230512/oprosy-zaprosy-lozungi-i-aktsii--chto-sulyat-gruzii-prognozy-sotsiologov-i-ekspertov-277628230.html

Опросы, запросы, лозунги и акции – что сулят Грузии прогнозы социологов и экспертов

Опросы, запросы, лозунги и акции – что сулят Грузии прогнозы социологов и экспертов

События последних недель, безусловно, существенно отразились на рейтинге грузинских партий, тем не менее, замечает колумнист Sputnik, опубликованный... 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T23:06+0400

2023-05-12T23:06+0400

2023-05-13T00:07+0400

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Вряд ли имеет смысл оспаривать популярность некоторых общественных институтов – она держится примерно на одном, хоть и мало о чем говорящем уровне. Притом, что доверие граждан к грузинской армии и православной церкви крайне высоко, оно практически не меняется в результате процессов внутри и вне страны. Повод предположить, что предпочтения опрашиваемых складываются, так сказать, по остаточному принципу. Не примите это как сомнение в высоком авторитете упомянутых институтов. Просто, когда нет адекватного выбора, респонденты не особо задумываются о мотивации. А это может несколько деформировать реальную картину. С персоналиями дело обстоит похожим образом. К примеру, зашкаливающий рейтинг Кахи Каладзе явно диссонирует с недовольством населения столицы решением коммунальных и транспортных проблем. То есть симпатии к мэру порой легче бывает объяснить не его политическими и хозяйственными заслугами, а славным футбольным прошлым. Наблюдения экспертов подтверждают – социологические опросы не в состоянии учесть всех нюансов и тонкостей исследуемых объектов. Этого от них никто, собственно, и не требует. Однако правомерно поставить вопрос в несколько ином ключе – насколько верно проводимые опросы ухватывают тренды тех или иных фактов и событий? То есть в какой мере они позволяют грамотно строить прогнозы? Или как объяснить, что, когда почти половина опрошенных указывает на то, что хотела бы увидеть в парламенте новые силы, суммарный рейтинг остальных партий, по мнению тех же персон, едва дотягивает… до 3%? "Если рейтинг упал у одних, это должно было сказаться на других показателях", – недоуменно разводит руками лидер партии "За социальную справедливость Мамука Тускадзе. Мы давно смирились с тем, что каждая политическая сила в Грузии старается истолковать в свою пользу любые оценки и высказывания. Для аналитиков это стало малопривлекательной традицией. Но, похоже, и социологи, имеющие дело с, казалось бы, нейтральными опросными процентами, "грешат" субъективными выводами. Впрочем, обвинить их в подтасовке результатов было бы слишком просто. Тем более, если речь идет о такой авторитетной организации, как IRI – Международный республиканский институт. Отвлечемся на минутку и обернемся назад, в историю. Считается, что первую попытку опросить граждан, чтобы предсказать итоги президентских выборов, предприняла в 1824 году одна из газет в штате Пенсильвания. Любопытно, что прогнозы не оправдались. Правда, на популярности занятия это не отразилось. Корень ошибки крылся не в пристрастности журналистов, а в несовершенстве технологии. Как заметил применительно к нынешним временам бывший депутат Дато Лордкипанидзе, проведя опрос на проспекте Руставели или в Лило, получишь абсолютно разные результаты. Но по мере перевода этого дела на многомиллиардную индустриальную почву грамотные маркетологи научились задавать вопросы так, чтобы получить благоприятный для заказчика результат, что гораздо хуже – опросами, особенно в общественно-политической сфере, теперь нередко манипулируют общественным сознанием. Благо широкая публика стала питать к ним, можно сказать, нездоровый интерес. Почти как к дешевым детективным романам. "Считай на самом деле 62% грузинских граждан, что страна движется в неверном направлении, как это явствует из опроса IRI, отчаянные попытки оппозиции устроить революцию давно бы увенчались успехом", – рассуждает Дато Лордкипанидзе. Тем не менее при всех обоснованных сомнениях этот процент, особенно повторяясь, бесспорно, оседает в сознании граждан и способен отразиться на формировании определенного настроя в обществе. Философ Заза Шатиришвили полагает, что, проанализировав ответы, не вызывающие доверия, нетрудно выявить цель и задумку заказчика. В частности, подозрительно маленькая разница между рейтингами правящей партии и националов подтверждает, по его мнению, что американцы не намерены мириться с поражением "коллективного" "Нацдвижения" на выборах 2024 года. Только вот, судя по всему, в расчетах не была учтена ответная реакция общества. А она дала о себе знать в лице активно обсуждаемой в политических кругах акции консервативных сил 30 апреля. Оппозиционно настроенные эксперты успокаивают себя тем, что на митинге отсутствовала молодежь и собралось не так уж много людей. Но на самом деле людей на площадь Республики пришло много. Особенно если учесть, что митинг не являлся реакцией на конкретное событие, а был призван зафиксировать общественную позицию. Да и вообще представители среднего и старшего поколения предпочитают озвучивать свое мнение не на улице. А главное, отмечает эксперт Рамаз Сакварелидзе, выяснилось, что у лозунгов "Нет войне!", "Мир нашей стране!", "Грузия прежде всего!" не так уж мало сторонников. И росту патриотических настроений способствовали сами европейские партнеры. Трудно не согласиться с мнением: если что и отдаляет страну от НАТО, то это решение самого НАТО. Понятно, на наглухо запертые для нас "открытые двери" альянса влияет масса факторов. Однако прошлогодний отказ в кандидатском статусе Евросоюза с трудом поддается рациональному объяснению. Вдобавок у радикалов в качестве оружия против консерваторов остался единственный аргумент – русофобия. Дошло до того, что слова "грузин" и "грузинский" без преувеличения подаются ими как "антизападный" и "пророссийский". Это не подкрепляется никакими доводами и не может не раздражать патриотически настроенные слои общества. Кстати, опрос IRI косвенно подтвердил, что назрела необходимость создания в Грузии нового оппозиционного центра. Об этом заговорили многие политологи, подтвердив, что патриотический вектор определенно должен сочетаться с нынешним гибким внешнеполитическим курсом. Возможно, подобный центр наконец-то сможет позиционировать себя в качестве "третьей силы". Впрочем, почему же "третьей"?!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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грузия, обзоры, аналитика, политика, каха каладзе, михаил саакашвили, нана какабадзе, iri, нато, опрос iri