https://sputnik-georgia.ru/20230512/provokatsii-obyazatelno-budut---ekspert-o-reaktsii-zapada-na-reshenie-prezidenta-rf-277600413.html

"Провокации обязательно будут!" - эксперт о реакции запада на решение президента РФ

"Провокации обязательно будут!" - эксперт о реакции запада на решение президента РФ

Провокации из-за решения президента России Владимира Путина об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения с Грузией неизбежны, считает директор Центра... 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T10:24+0400

2023-05-12T10:24+0400

2023-05-12T10:24+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва, который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Провокации обязательно будут. Ведь Саломе Зурабишвили не зря озвучила весь тот тезисный ряд. Прозападные НКО в Грузии очень агрессивно настроены в отношении этих процессов… Я не думаю, что подобного рода вещи повлияют на решение российской стороны – все решения принимаются продуманно с учетом всей ситуации", - заявил Мухин.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая, также снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в Грузию. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Президент Грузии заявила, что решение России является провокацией и большим вызовом для властей Грузии. В МИД Грузии заявили, что отмена визового режима приветствуется с гуманитарной точки зрения.

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