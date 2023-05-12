https://sputnik-georgia.ru/20230512/pryamym-reysom-v-gruziyu---kak-resheniya-moskvy-povliyayut-na-turizm-v-2023-godu-277560698.html

Прямым рейсом в Грузию – как решения Москвы повлияют на туризм в 2023 году

Прямым рейсом в Грузию – как решения Москвы повлияют на туризм в 2023 году

Меньше чем через месяц в Грузии официально объявят об открытии летнего туристического сезона, поэтому решение об отмене запрета на прямое авиасообщение между... 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T15:30+0400

2023-05-12T15:30+0400

2023-05-12T16:10+0400

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Согласно указу президента России Владимира Путина, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.И это не все... Спустя почти 23 года с введения визового режима Москва приняла эпохальное решение – визы для граждан Грузии уже не нужны с 15 мая.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%. До отмены прямого авиасообщения в июне 2019 года доля россиян среди посетивших Грузию составляла 15-17%.Учитывая, какую важную роль играют граждане России в успехах грузинского туризма, появилась вероятность, что Грузия, возможно, не превзойдет, но приблизится к успехам туризма 2019 года, когда в страну приехало 9 миллионов визитеров. Какие перспективы у грузинского туризма в 2023 году и ждать ли больше россиян этим летом, читайте в материале Sputnik Грузия.Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2023 года осуществили граждане России – почти 257 тысяч, что на 257,7% больше, чем в 2022 году, и на 1,1% больше, чем в первом квартале 2019 года.Наибольшую сумму за этот период также потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов, на 293,5% больше, чем в январе-марте 2022 года, что составляет треть всех доходов от туризма, полученных Грузией."Решение, безусловно, отразится очень позитивно. Удвоится ли из-за этого число туристов из России, заранее предугадать нельзя, но то, что в начале сезона это случилось, что россияне смогут приехать на самолетах, решает много проблем для посещения Грузии", – заявил Sputnik Грузия эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия.Ждать россиян, по его словам, следует чаще на черноморских курортах Грузии, которые будут принимать больше посетителей, нежели Тбилиси или другие районы.Кроме того, решение Москвы повысило спрос на авиабилеты из РФ в Грузию на сервисе "Авиасейлс", через который бронируется каждый шестой авиабилет в России. За неполный день 10 мая количество поисков авиабилетов в Грузию выросло в пять раз по сравнению с 9 мая.Что касается цены, то на сегодня стоимость билета на середину июня из Москвы в Тбилиси с пересадкой в столице Армении Ереване составляет около 15 тысяч рублей в обе стороны, отметили в компании.Как стать туристической Меккой, или Зачем в Грузии строят отели "Все включено"Грузия является привлекательным туристическим направлением для путешественников со всего мира. И после пандемии отрасль хоть и набирает обороты, а число туристов растет, Грузия еще не достигла того рекордного показателя, который был в 2019 году.По данным Национальной администрации туризма, число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В январе-марте страна приняла более 1,2 млн международных визитеров, но это все еще меньше показателей допандемийного 2019 года на 25,3%. Для привлечения в страну большего количества туристов необходимо и дальше развивать инфраструктуру, повышать уровень обслуживания и, самое интересное, приступить к внедрению в отелях и гостиницах системы "все включено", считают эксперты и представители отрасли. Сейчас найти отель с такой услугой в Грузии практически невозможно, несмотря на обилие первоклассных гостиниц. При этом наличие такого стандарта, вполне вероятно, позволило бы Грузии более успешно конкурировать с соседней Турцией за туристов. В том числе и ключевых для Грузии российских туристов, когда-то полюбивших турецкие курорты, в том числе благодаря All Inclusive. Как считает Нико Кварацхелия, без гостиниц системы "все включено" Грузия не сможет конкурировать со средиземноморскими курортами Турции. "У нас нет такого уровня гостиниц, и у них тоже нет в Трабзоне и на побережье Черного моря. Но у них и нет столько туристов на Черном море. То есть мы лучше осваиваем потенциал Черного моря как страна, но Турции Черное море и не нужно, потому что у них Средиземное, очень хорошее и с уже традиционным обслуживанием", – заявил Кварацхелия Sputnik Грузия. Не всем нужно море – внедрение All Inclusive в Грузии Большим "минусом" черноморских курортов Грузии является переменчивая погода. Зачастую, поехав отдыхать в тот же Батуми на неделю, туристы могут все семь дней "наслаждаться" только дождем, что создает для отдыхающих большой дискомфорт. "Людям не всегда нужно море. На море можно посмотреть, прогуляться, а всем остальным заняться уже в отеле", – считают в грузинской компании European Village, которая строит первый в стране гостиничный комплекс с сервисом "Все включено". Новый комплекс Wyndham Grand Residences Batumi Gonio и Wyndham Grand Hotel Batumi Gonio будет построен в партнерстве с международным гостиничным лидером Wyndham Hotels & Resorts в курортном поселке Гонио близ Батуми. Комплекс расположится на более чем 3 гектарах земли, будет построено 1 055 отдельных номеров и 75 объектов инфраструктуры. "У нас в комплексе 20-этажный отель, в котором продаются отдельные номера. Есть комплекс с таун-хаусами – это трехэтажные дома со своей частной территорией. Но они также будут обслуживаться в формате отеля All Inclusive, с собственным рестораном, СПА. То есть общая инфраструктура доступна всем в каждом отеле", – рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе компании. Как призналась собеседница агентства, в ходе реализации проекта компания столкнулась с большими трудностями, потому что в Грузии практики строительства гостиниц системы All Inclusive нет, поэтому нужно было учесть все нюансы, вплоть до мест размещения персонала. "Персонал будет огромный – для одного отеля около двухсот человек и больше. И это все требует технических помещений. Если начать строительство по обычному плану, как к этому вопросу обычно подходят застройщики, то в будущем уже не получится запустить систему All inclusive. Потому что просто некуда будет деть всех тех людей, которые трудоустроены в отеле", – заявили в компании. В проект планируется привлечь инвестиции в размере $111 млн, а завершение строительства ожидается в 2026 году. Ну а пока Аджария готовится к официальному открытию летнего морского сезона 2023 года, который регион встретит во всеоружии. Готовность по-аджарскиФестиваль, посвященный открытию летнего туристического сезона, пройдет в Батуми 3-4 июня. "Мы уверены, что лето будет достаточно насыщенным и мы выйдем на высокие показатели как в международных, так и во внутренних путешествиях", – заявила Sputnik Грузия зампредседателя департамента туризма и курортов Аджарии Тамар Каикацишвили. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, присутствуют зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капниставе и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухе и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. "На маркированных маршрутах обустроена малая инфраструктура. Сюда входят места для пикника, пристанища и различные небольшие развлекательные площадки, важные для путешествий", – сказала Каикацишвили. Кроме того, по ее словам, ведомство постоянно выявляет востребованные туристические продукты, развивает их.Например, в прошлом году активизировали тему каньонинга – это каскадные водопады, по которым осуществляется веревочный спуск. Для развития каньонинга в регионе переподготовили инструкторов, закупили снаряжение, которое должно сопровождать это приключенческое направление. Кроме того, в Аджарии реализуют различные проекты, которые очень интересны с точки зрения доступности памятников истории и культуры. Например, к крепости Хихани в муниципалитете Хуло будет устроена подъемная тропа, включающая в себя железную конструкцию, лестницу и места для отдыха, чтобы люди могли безопасно подняться, несмотря на труднопроходимый путь. Динамика восстановления туризма в Аджарии после пандемии коронавируса положительная. В 2022 году регион посетило 3,9 млн местных и иностранных визитеров. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом и превысили $3,5 млрд. Соответственно, у правительства положительные ожидания и относительно грядущего туристического сезона. Кроме того, в Аджарии идет работа над популяризацией региона, который уже был представлен на престижных туристических выставках в более чем 20 странах мира. Крупные проекты Аджарский регион можно назвать визитной карточкой грузинского туризма. С годами обилие гостиниц, ресторанов, клубов и коммерческих объектов заполняют улицы самого быстроразвивающегося курорта Батуми. Один из масштабных проектов – строительство искусственного "Пальмового острова", который обещает быть похожим на дубайские пальмовые острова. Также в столице Аджарии планируется построить два искусственных полуострова и один остров ультрасовременного развлекательно-рекреационного типа. Проект будет реализован полностью за счет частных инвестиций. Инвестор "Амбасадори групп" планирует потратить на реализацию первой фазы проекта не менее $100 млн и трудоустроить две тысячи местных жителей. Так, предусматривается строительство торговой, развлекательной, спортивной, образовательной, оздоровительной, жилой и туристическо-рекреационной инфраструктуры. Вызовы отрасли Одним из серьезных вызовов для Аджарии остается уровень сервиса и обслуживания. "Вызовы есть и это, в первую очередь, качество обслуживания, на которое сильно повлияли годы пандемии. Потому что произошел отток кадров из сферы услуг, и туризм не исключение", – заявила Каикацишвили, отметив, что на дефицит квалифицированных кадров жалуются и коллеги из других туристических стран. Эта проблема не осталась без внимания департамента туризма и курортов региона. Так, в регионе постоянно проходят информационные встречи, тренинги, мастер-классы и практические занятия для персонала. В том числе для гидов, агентств, заведений общепита и размещения. Таким образом, ежегодно в Аджарии переподготавливают около тысячи представителей турсектора. Для содействия развитию сервиса в Аджарии создан онлайн-портал serviceajara.ge. Он включает в себя календарь тренингов департамента туризма, видеоуроки, учебники, с помощью которых лица, зарегистрированные на портале, постоянно могут иметь доступ к информации о запланированных мероприятиях, тренингах и мастер-классах. Нехватка гидов О том, что в индустрии нехватка профессионалов, заявляет и директор туристической компании Jentour Тея Телехсашвили. С приближением туристического сезона в Грузии вновь актуализировался вопрос дефицита профессиональных гидов. С развитием туризма в стране люди разных профессий часто подаются в гиды, зачастую не получив соответствующей переподготовки. Кроме того, в условиях пандемии и стагнации в туризме многие сменили источник своего заработка, что также сказывается на рынке. Так, по мнению главы турфирмы, многие гиды уверены, что могут стать профессионалами своего дела, если просто будут хорошо владеть иностранным языком и знать историю Грузии. "Однако этого недостаточно и это малоинтересно туристам", – говорит Телехсашвили. Она считает, что гиды должны уметь рассказывать интересные истории о конкретных достопримечательностях, показывать туристам новые локации. "Давать им какую-то изюминку, то, чего не найдешь в Интернете", – говорит она. Что касается оплаты работы гида, то, по ее словам, сегодня в среднем услуга экскурсовода в Грузии, в зависимости от размера группы, стоит 150 лари (около $60 долларов).

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аналитика, обзоры, грузино-российские отношения, туризм, грузия, экономика, аджария, черное море, батуми, ника кварацхелия