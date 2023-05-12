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Twitter возглавит женщина – Маск сообщил о новом назначении
Twitter возглавит женщина – Маск сообщил о новом назначении
Новый генеральный директор приступит к работе примерно через шесть недель, сейчас Twitter возглавляет сам Маск 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T16:41+0400
2023-05-12T16:41+0400
2023-05-12T16:41+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил, что нашел нового главу для социальной сети Twitter, которую он приобрел осенью 2022 года, В настоящее время Twitter возглавляет сам Маск. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter Inc. основана в 2006 году. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл сделку на 44 миллиарда долларов по ее приобретению. В апреле 2023 года стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. с штаб-квартирой в штате Невада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, илон маск, twitter
новости, в мире, илон маск, twitter
Twitter возглавит женщина – Маск сообщил о новом назначении
Новый генеральный директор приступит к работе примерно через шесть недель, сейчас Twitter возглавляет сам Маск
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил, что нашел нового главу для социальной сети Twitter, которую он приобрел осенью 2022 года,
"Рад сообщить, что я нашел нового генерального директора для X/Twitter. Она приступит к работе примерно через шесть недель", – написал Маск в Twitter.
В настоящее время Twitter возглавляет сам Маск.
Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter Inc. основана в 2006 году. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл сделку на 44 миллиарда долларов по ее приобретению. В апреле 2023 года стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. с штаб-квартирой в штате Невада.