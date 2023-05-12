https://sputnik-georgia.ru/20230512/twitter-vozglavit-zhenschina--mask-soobschil-o-novom-naznachenii-277600712.html

Twitter возглавит женщина – Маск сообщил о новом назначении

Twitter возглавит женщина – Маск сообщил о новом назначении

Новый генеральный директор приступит к работе примерно через шесть недель, сейчас Twitter возглавляет сам Маск 12.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-12T16:41+0400

2023-05-12T16:41+0400

2023-05-12T16:41+0400

новости

в мире

илон маск

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23183/71/231837189_0:147:2812:1728_1920x0_80_0_0_77f981023814a7ee8e0e4334936b7414.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск сообщил, что нашел нового главу для социальной сети Twitter, которую он приобрел осенью 2022 года, В настоящее время Twitter возглавляет сам Маск. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter Inc. основана в 2006 году. Илон Маск осенью 2022 года окончательно закрыл сделку на 44 миллиарда долларов по ее приобретению. В апреле 2023 года стало известно о поглощении Twitter Inc. компанией X Corp. с штаб-квартирой в штате Невада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, илон маск, twitter