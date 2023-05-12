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https://sputnik-georgia.ru/20230512/v-gruzii-otmechayut-den-svyatogo-apostola-andreya-pervozvannogo-277594923.html
В Грузии отмечают День святого апостола Андрея Первозванного
В Грузии отмечают День святого апостола Андрея Первозванного
В день памяти святого апостола Андрея Первозванного праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах Грузии 12.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-12T09:01+0400
2023-05-12T09:01+0400
грузия
новости
общество
религия
андрей первозванный
грузинская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь 12 мая отмечает день памяти святого апостола Андрея Первозванного – этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.Праздничные богослужения в День памяти святого Андрея Первозванного пройдут во всех православных храмах Грузии.По традиции больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь святого Андрея Первозванного. Храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).Андрей Первозванный – рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.По преданию, после сошествия Святого Духа апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря и Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.Предание повествует, что именно святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.Христианство в I веке не нашло широкого распространения в Грузии, но автокефалию Грузинской церкви все же связывают с именами апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.Грузинская православная церковь святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря – в день его кончины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, религия , андрей первозванный, грузинская православная церковь
грузия, новости, общество, религия , андрей первозванный, грузинская православная церковь

В Грузии отмечают День святого апостола Андрея Первозванного

09:01 12.05.2023
© photo: courtesy of Besik Pipiya / Андрей Первозванный
Андрей Первозванный - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2023
© photo: courtesy of Besik Pipiya /
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В день памяти святого апостола Андрея Первозванного праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах Грузии
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинская православная церковь 12 мая отмечает день памяти святого апостола Андрея Первозванного – этот день в Грузии имеет статус государственного праздника и является в стране выходным.
Апостол Андрей в Грузии почитается особо – Первозванный первым проповедовал христианство на территории страны в I веке нашей эры.
Праздничные богослужения в День памяти святого Андрея Первозванного пройдут во всех православных храмах Грузии.
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili / Церковь Святого Андрея Первозванного (Лурджи Монастери)
Церковь Святого Андрея Первозванного (Лурджи Монастери) - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2023
Церковь Святого Андрея Первозванного (Лурджи Монастери)
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili /
По традиции больше всего верующих собирается в церкви, названной в честь святого Андрея Первозванного. Храм, расположенный в центре Тбилиси, называют также "Лурджи монастери" (Синий монастырь).
Андрей Первозванный – рыбак родом из Вифсаиды, был первым, кто последовал за Спасителем и привел к нему своего старшего брата Симона (Петра). Андрей Первозванный был свидетелем земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскрешения.
По преданию, после сошествия Святого Духа апостол Андрей направился проповедовать христианство в восточные страны. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, побережье Черного моря и Крым. В ходе своего миссионерского служения Андрей Первозванный побывал и в Грузии, куда принес икону Пресвятой Богородицы.
© FB / Poti and Khobi Diocese / Поти. Собор Св. Андрея Первозванного
Поти. Собор Св. Андрея Первозванного - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2023
Поти. Собор Св. Андрея Первозванного
© FB / Poti and Khobi Diocese /
Предание повествует, что именно святой Андрей Первозванный построил в Грузии первый храм, установил первых духовных лиц – священников и дьяконов. Обратив Грузию, Андрей Первозванный продолжил путь.
Христианство в I веке не нашло широкого распространения в Грузии, но автокефалию Грузинской церкви все же связывают с именами апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита.
© photo: courtesy of Besik PipiaХрам Андрея Первозванного в Пицунде
Храм Андрея Первозванного в Пицунде - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2023
Храм Андрея Первозванного в Пицунде
© photo: courtesy of Besik Pipia
Грузинская православная церковь святого апостола Андрея Первозванного поминает дважды в год – 12 мая, в день его прибытия в Грузию, и 13 декабря – в день его кончины.
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