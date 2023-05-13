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Банкнота в 100 лари бьет рекорд: какие деньги распространены в Грузии?
Банкнота в 100 лари бьет рекорд: какие деньги распространены в Грузии?
Самыми востребованными купюрами в прошлом году были банкноты номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари 13.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-13T23:03+0400
2023-05-13T23:03+0400
2023-05-13T23:03+0400
национальный банк
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пять миллиардов лари наличными находились в обороте в Грузии к январю 2023 года, при этом денежный объем по сравнению с 2021 годом вырос на 9,8%, говорится в отчете Национального банка Грузии. По данным Нацбанка, самыми востребованными купюрами в 2022 году стали банкноты номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари. Между тем купюра номиналом 100 лари обогнала по востребованности купюру в 20 лари, которая долгое время была самой распространенной денежной единицей в Грузии. Тем временем спрос вырос за год на купюры номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари, а вот спрос на купюры номиналом 200 лари, 10 лари и 50 лари снизился. Также спрос увеличился на монеты, и теперь их доля во всем обороте наличных денег составляет 3,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальный банк, экономика, грузия, новости
национальный банк, экономика, грузия, новости
Банкнота в 100 лари бьет рекорд: какие деньги распространены в Грузии?
Самыми востребованными купюрами в прошлом году были банкноты номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пять миллиардов лари наличными находились в обороте в Грузии к январю 2023 года, при этом денежный объем по сравнению с 2021 годом вырос на 9,8%, говорится в отчете Национального банка Грузии.
По данным Нацбанка, самыми востребованными купюрами в 2022 году стали банкноты номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари.
Между тем купюра номиналом 100 лари обогнала по востребованности купюру в 20 лари, которая долгое время была самой распространенной денежной единицей в Грузии.
Так, согласно данным Нацбанка, в Грузии в обороте находится 35,8 миллиона банкнот номиналом 100 лари, 26,2 миллиона – номиналом 5 лари, 21,4 миллиона – номиналом 20 лари, 14,5 миллиона – номиналом 50 лари, 7,5 миллиона – номиналом 10 лари и всего 700 тысяч банкнот номиналом "200 лари".
Тем временем спрос вырос за год на купюры номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари, а вот спрос на купюры номиналом 200 лари, 10 лари и 50 лари снизился. Также спрос увеличился на монеты, и теперь их доля во всем обороте наличных денег составляет 3,3%.