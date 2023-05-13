https://sputnik-georgia.ru/20230513/banknota-v-100-lari-bet-rekord-kakie-dengi-rasprostraneny-v-gruzii-277643290.html

Банкнота в 100 лари бьет рекорд: какие деньги распространены в Грузии?

Банкнота в 100 лари бьет рекорд: какие деньги распространены в Грузии?

Самыми востребованными купюрами в прошлом году были банкноты номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T23:03+0400

2023-05-13T23:03+0400

2023-05-13T23:03+0400

национальный банк

экономика

грузия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/65/234066508_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_52a8ef77ae8be48f01a05bdfe7d78f46.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Пять миллиардов лари наличными находились в обороте в Грузии к январю 2023 года, при этом денежный объем по сравнению с 2021 годом вырос на 9,8%, говорится в отчете Национального банка Грузии. По данным Нацбанка, самыми востребованными купюрами в 2022 году стали банкноты номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари. Между тем купюра номиналом 100 лари обогнала по востребованности купюру в 20 лари, которая долгое время была самой распространенной денежной единицей в Грузии. Тем временем спрос вырос за год на купюры номиналом 5 лари, 20 лари и 100 лари, а вот спрос на купюры номиналом 200 лари, 10 лари и 50 лари снизился. Также спрос увеличился на монеты, и теперь их доля во всем обороте наличных денег составляет 3,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

национальный банк, экономика, грузия, новости