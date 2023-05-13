https://sputnik-georgia.ru/20230513/direktor-kliniki-saakashvili-nuzhdaetsya-v-lechenii-v-bolnitse-277636778.html

Директор клиники: Саакашвили нуждается в лечении в больнице

Директор клиники: Саакашвили нуждается в лечении в больнице

ЕСПЧ 12 мая отказал адвокатам экс-президента Грузии в применении временной меры в виде его перевода на лечение в Варшаву 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T13:37+0400

2023-05-13T13:37+0400

2023-05-13T13:37+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

новости

грузия

общество

рати брегадзе

тбилисский городской суд

еспч

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Врачи клиники "Вивамеди" не могут дать рекомендации о переводе осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьму из-за состояния его здоровья, заявил журналистам директор клиники Зураб Чхаидзе. Министр юстиции Рати Брегадзе накануне заявил, что его ведомство будет следовать рекомендациям врачей, и когда у него будет соответствующее заключение, Сааакашвили будет переведен в соответствующее пенитенциарное учреждение. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". ЕСПЧ 12 мая отказал адвокатам экс-президента Грузии в применении временной меры в виде его перевода на лечение в Варшаву. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в ЕСПЧ. Страсбургскому суду еще предстоит рассматривать дело "Саакашвили против Грузии", а пока что было принято решение лишь по вопросу о применении временной меры. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. На суде адвокаты экс-президента настаивали на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля 2023 года. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, новости, грузия, общество, рати брегадзе, тбилисский городской суд, еспч