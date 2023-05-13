https://sputnik-georgia.ru/20230513/festival-muzyki-i-iskusstva-ezo-proydet-v-tbilisi-277637363.html

Фестиваль музыки и искусства eZo пройдет в Тбилиси

Фестиваль музыки и искусства eZo пройдет в Тбилиси

На мероприятии выступят диджеи из Грузии, США, Германии, Франции, Италии, Греции и других стран 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Фестиваль музыки и искусства eZo пройдет в столице Грузии 9 июня, сообщают организаторы. На фестивале, который пройдет в парке Мтацминда, выступят артисты и диджеи из Грузии, США, Германии, Франции, Италии, Греции и других стран. В лайнапе фестиваля eZo Festival представлены следующие исполнители: Abdali, Autumn Tree, Beqa (Live), Chez Damier, Dandy Jack (Live), Fantastic Man, G.Kura, Kdema, Kink (Live), Luca Piermattei (Live), Nicole, Sumo, Tomma, Vas и Yves.Почетным гостем фестиваля станет проживающая в Германии грузинская певица Натия Чичинадзе, известная под псевдонимом Creams.Специально для желающих посетить фестиваль будет организован транспорт: маршрутные такси будут ездить с улицы Леонидзе до территории фестиваля 9 июня с 21:30 до 10 июня 22:00, а также с паркинга парка Мтацминда каждые полчаса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анонсы , культура, грузия, новости, фестиваль