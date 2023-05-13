https://sputnik-georgia.ru/20230513/festival-novogo-vina-otkrylsya-v-stolitse-gruzii-277634162.html

"Фестиваль нового вина" открылся в столице Грузии

"Фестиваль нового вина" открылся в столице Грузии

Участники и гости фестиваля могут продегустировать сотни новинок из разных уголков Грузии 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T12:18+0400

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вино и виноделие грузии

грузинское вино

грузинское вино

фестиваль вина

парк мтацминда

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. "Фестиваль нового вина" (New Wine Festival 2022) открылся в столичном парке Мтацминда 13 мая, сообщают организаторы.Основная идея винного фестиваля – популяризация традиционных грузинских вин, изготовленных в квеври (глиняный кувшин, который виноделы зарывают в землю), открытие новых сортов и мест, повышение уровня винодельческого образования в Грузии и рост потребительской культуры.Участники и гости фестиваля могут продегустировать сотни новинок из разных уголков Грузии, средних и малых виноделен, а также семейных виноделен урожая 2022 года, познакомиться с авторами этих вин и открыть для себя новые вкусы."Фестиваль нового вина" начался с традиционной церемонии открытия "квеври" (винного кувшина) в сопровождении песни "Мравалжамиэр".Мероприятие стартовало в 11:00 и продлится до 18:00. Посещение свободное.Фестиваль растет с каждым годом начиная с 2010 года. На сцене появляются новые семейные винодельни и винные компании, которые дают возможность испробовать свой урожай.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, фестиваль вина, парк мтацминда, тбилиси, грузия, новости