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Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в апреле 2023 года оказался на 0,4 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным... 13.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-13T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в апреле 2023 года составила 2,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 2,7%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в апреле 2023 года оказался на 0,4 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция, евросоюз
грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфляция, евросоюз
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
09:01 13.05.2023 (обновлено: 09:46 13.05.2023)
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в апреле 2023 года оказался на 0,4 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в апреле 2023 года составила 2,3%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 2,7%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в апреле 2023 года оказался на 0,4 процентных пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.
Как разнятся показатели в Грузии по разным категориям, %
Группы потребительской корзины
Национальный стандарт
Европейский стандарт
Продукты
5,9
5,1
Алкоголь и табак
6,7
6,8
Одежда и обувь
0,7
1,5
Коммунальные услуги
10,3
9,2
Мебель
4,9
6,1
Здравоохранение
-7,9
-8,2
Транспорт
-12,9
-13,7
Связь
-3,1
-3,0
Развлечение и отдых
2,7
3,3
Образование
6,8
7,0
Гостиницы и рестораны
11,9
10,8
Другое
12,1
11,3