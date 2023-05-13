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Какая погода будет в Тбилиси 13 мая?
Какая погода будет в Тбилиси 13 мая?
Облачность и осадки ожидаются в столице Грузии по прогнозам синоптиков 13.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-13T11:01+0400
2023-05-13T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Дождь и облачность ожидают жителей и гостей Тбилиси в субботу, 13 мая. Так, по прогнозу вероятность осадков составляет 75%, гроз – 15%. Порывы ветра 30 км/ч.Днем температура воздуха зафиксируется на отметке 15 градусов тепла, ночью столбик градусника поднимется до 11 градусов тепла. Вероятность осадков ночью составляет 100%.Закат в 20:11.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, тбилиси, новости, грузия
погода, тбилиси, новости, грузия
Какая погода будет в Тбилиси 13 мая?
11:01 13.05.2023 (обновлено: 12:13 13.05.2023)
Облачность и осадки ожидаются в столице Грузии по прогнозам синоптиков
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Дождь и облачность ожидают жителей и гостей Тбилиси в субботу, 13 мая.
Так, по прогнозу вероятность осадков составляет 75%, гроз – 15%. Порывы ветра 30 км/ч.
Днем температура воздуха зафиксируется на отметке 15 градусов тепла, ночью столбик градусника поднимется до 11 градусов тепла. Вероятность осадков ночью составляет 100%.