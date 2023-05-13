https://sputnik-georgia.ru/20230513/kakie-pravila-budut-deystvovat-dlya-poletov-na-paraplanakh-v-gruzii-podrobnosti-277637946.html
Какие правила будут действовать для полетов на парапланах в Грузии? Подробности
Какие правила будут действовать для полетов на парапланах в Грузии? Подробности
Для возобновления полетов компаниям и пилотам понадобится время, отметили в Федерации параглайдинга 13.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-13T15:36+0400
2023-05-13T15:36+0400
2023-05-13T15:36+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новые правила для полетов на парапланах в Грузии обнародованы – только при их соблюдении компании смогут предоставить желающим этот вид развлечения. Как заявили в Федерации параглайдинга, им понадобится около полутора месяца, чтобы подготовиться к возобновлению полетов, и то в случае высокого спроса со стороны компаний и пилотов. Новые правила для компаний Согласно новым правилам, на одной локации сможет работать только одна компания, у которой должен быть определенный персонал. Такой руководитель полетов может быть на одной локации только один. Если приземление после полета планируется в другой точке, у руководителя должны быть специальные помощники на каждой точке приземления. Кроме того, помощник руководителя должен быть и на каждой стартовой площадке. У этого помощника также должен быть сертификат, подтверждающий прохождение специализированных курсов. Также у компании должен быть водитель, лицо, проходящее раз в два года курсы оказания первичной медицинской помощи. Каждая компания для работы должна иметь минимум одно транспортное средство, средства радиосвязи и радиостанцию с функцией записи, измеритель скорости ветра, мобильный телефон, электронное средство с интернетом, портативные зарядные устройства, алко и наркотесты. У каждой компании должна быть специализированная аптечка, в которой будут спасательный трос, фиксатор, доска помощи, дезинфекционные средства, обезболивающие таблетки, кровоостанавливающие средства, бинт, вата, аппараты для измерения давления и температуры. Для получения сертификата всего на год, дающего право заниматься вопросами парапланов, компания должна будет не только представить условия полетов и число сотрудников, но и справки о наркологическом учете всех сотрудников и цены. Где смогут летать парапланы Согласно правилам, полеты на парапланах будут ограничиваться в Грузии конкретными локациями, которые будут проверяться и на которые будут выдаваться сертификаты безопасности. В них будут указаны все данные конкретной локации, их площадь и собственник. Безопасность локации будет определяться также по рельефу, метеорологическим условиям и путем испытательных полетов. Кто сможет летать Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem. Летать можно будет только в дневное время, а летать с пассажиром можно будет только после того, как он заполнит специальную форму и подтвердит свое трезвое состояние. Все полеты будут учитываться и осуществляться только по правилам, определенным законом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, туризм
грузия, новости, общество, туризм
Какие правила будут действовать для полетов на парапланах в Грузии? Подробности
Для возобновления полетов компаниям и пилотам понадобится время, отметили в Федерации параглайдинга
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новые правила для полетов на парапланах в Грузии обнародованы – только при их соблюдении компании смогут предоставить желающим этот вид развлечения.
Как заявили в Федерации параглайдинга, им понадобится около полутора месяца, чтобы подготовиться к возобновлению полетов, и то в случае высокого спроса со стороны компаний и пилотов.
Новые правила для компаний
Согласно новым правилам
, на одной локации сможет работать только одна компания, у которой должен быть определенный персонал.
В частности, у каждой компании-оператора полетов на параплане должен быть руководитель полета со специальной категорией, разрешающей полеты, который прошел спецкурс обучения (с подтвержденным сертификатом).
Такой руководитель полетов может быть на одной локации только один. Если приземление после полета планируется в другой точке, у руководителя должны быть специальные помощники на каждой точке приземления.
Кроме того, помощник руководителя должен быть и на каждой стартовой площадке. У этого помощника также должен быть сертификат, подтверждающий прохождение специализированных курсов.
Также у компании должен быть водитель, лицо, проходящее раз в два года курсы оказания первичной медицинской помощи.
Каждая компания для работы должна иметь минимум одно транспортное средство, средства радиосвязи и радиостанцию с функцией записи, измеритель скорости ветра, мобильный телефон, электронное средство с интернетом, портативные зарядные устройства, алко и наркотесты.
У каждой компании должна быть специализированная аптечка, в которой будут спасательный трос, фиксатор, доска помощи, дезинфекционные средства, обезболивающие таблетки, кровоостанавливающие средства, бинт, вата, аппараты для измерения давления и температуры.
Для получения сертификата всего на год, дающего право заниматься вопросами парапланов, компания должна будет не только представить условия полетов и число сотрудников, но и справки о наркологическом учете всех сотрудников и цены.
Где смогут летать парапланы
Согласно правилам, полеты на парапланах будут ограничиваться в Грузии конкретными локациями, которые будут проверяться и на которые будут выдаваться сертификаты безопасности.
В них будут указаны все данные конкретной локации, их площадь и собственник. Безопасность локации будет определяться также по рельефу, метеорологическим условиям и путем испытательных полетов.
Кто сможет летать
Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem.
Получить категорию можно, сдав экзамены или получив путем признания Федерацией параглайдинга выданного за рубежом сертификата. При этом пилоты смогут летать на парапланах, пригодность которых подтверждена федерацией.
Летать можно будет только в дневное время, а летать с пассажиром можно будет только после того, как он заполнит специальную форму и подтвердит свое трезвое состояние.
Все полеты будут учитываться и осуществляться только по правилам, определенным законом.