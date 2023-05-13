https://sputnik-georgia.ru/20230513/kakie-pravila-budut-deystvovat-dlya-poletov-na-paraplanakh-v-gruzii-podrobnosti-277637946.html

Какие правила будут действовать для полетов на парапланах в Грузии? Подробности

Какие правила будут действовать для полетов на парапланах в Грузии? Подробности

Для возобновления полетов компаниям и пилотам понадобится время, отметили в Федерации параглайдинга 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T15:36+0400

2023-05-13T15:36+0400

2023-05-13T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новые правила для полетов на парапланах в Грузии обнародованы – только при их соблюдении компании смогут предоставить желающим этот вид развлечения. Как заявили в Федерации параглайдинга, им понадобится около полутора месяца, чтобы подготовиться к возобновлению полетов, и то в случае высокого спроса со стороны компаний и пилотов. Новые правила для компаний Согласно новым правилам, на одной локации сможет работать только одна компания, у которой должен быть определенный персонал. Такой руководитель полетов может быть на одной локации только один. Если приземление после полета планируется в другой точке, у руководителя должны быть специальные помощники на каждой точке приземления. Кроме того, помощник руководителя должен быть и на каждой стартовой площадке. У этого помощника также должен быть сертификат, подтверждающий прохождение специализированных курсов. Также у компании должен быть водитель, лицо, проходящее раз в два года курсы оказания первичной медицинской помощи. Каждая компания для работы должна иметь минимум одно транспортное средство, средства радиосвязи и радиостанцию с функцией записи, измеритель скорости ветра, мобильный телефон, электронное средство с интернетом, портативные зарядные устройства, алко и наркотесты. У каждой компании должна быть специализированная аптечка, в которой будут спасательный трос, фиксатор, доска помощи, дезинфекционные средства, обезболивающие таблетки, кровоостанавливающие средства, бинт, вата, аппараты для измерения давления и температуры. Для получения сертификата всего на год, дающего право заниматься вопросами парапланов, компания должна будет не только представить условия полетов и число сотрудников, но и справки о наркологическом учете всех сотрудников и цены. Где смогут летать парапланы Согласно правилам, полеты на парапланах будут ограничиваться в Грузии конкретными локациями, которые будут проверяться и на которые будут выдаваться сертификаты безопасности. В них будут указаны все данные конкретной локации, их площадь и собственник. Безопасность локации будет определяться также по рельефу, метеорологическим условиям и путем испытательных полетов. Кто сможет летать Летать на парапланах смогут пилоты только со следующими категориями: PGS Single, PGT Tandem, PPGS Single, PPGT Tandem и T&FD. При этом коммерческие полеты смогут осуществлять только пилоты с категориями PGT Tandem и PPGT Tandem. Летать можно будет только в дневное время, а летать с пассажиром можно будет только после того, как он заполнит специальную форму и подтвердит свое трезвое состояние. Все полеты будут учитываться и осуществляться только по правилам, определенным законом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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