https://sputnik-georgia.ru/20230513/lider-gruzinskoy-mechty-rasskazal-kto-na-samom-dele-stoit-vo-glave-natsdvizheniya-277639189.html

Лидер "Грузинской мечты" рассказал, кто на самом деле стоит во главе "Нацдвижения"

Лидер "Грузинской мечты" рассказал, кто на самом деле стоит во главе "Нацдвижения"

Кобахидзе назвал имя неформального лидера оппозиционной партии 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T16:56+0400

2023-05-13T16:56+0400

2023-05-13T16:56+0400

ираклий кобахидзе

давид кезерашвили

вано мерабишвили

новости

грузия

политика

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Смену председателя уже обсуждают в оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. В "Нацдвижении" образовалось два лагеря: сторонники умеренной политики Ники Мелия и сторонники радикальных действий Левана Хабеишвили, которого поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили. Последний победил на внутрипартийных выборах и сменил Мелия на посту председателя партии. Однако, по словам Ираклия Кобахидзе, Леван Хабеишвили является лишь формальным председателем. Об этом все прекрасно знают, и в данное время активно обсуждается вопрос о его замене, утверждает глава правящей партии.При этом он подчеркнул, что неформальным лидером партии является бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что осужденный за растрату денег Минобороны Грузии Кезерашвили сегодня финансирует оппозиционные партии, в том числе бывшую правящую партию "Единое национальное движение". Кроме того, он финансирует оппозиционные СМИ, включая основанный им телеканал "Формула". "Что касается неформального руководства, то это, конечно, Кезерашвили – главный финансист партии, который до сих пор пользуется свободой передвижения, в том числе, к большому сожалению, и в европейских странах. При этом он грабит европейских пенсионеров", – сказал Кобахидзе. По его словам, ведущие роли в партии также продолжают играть Зураб Адеишвили и Вано Мерабишвили. Он также отметил, что "Нацдвижение" стало на путь деградации. "Эта политическая партия настолько деградировала в целом, что наличие во главе наиболее явно деградировавших людей также абсолютно логично. Очень хорошо, что эти процессы "Нацдвижения" приведут их дальнейшему ослаблению, что скажется на рейтингах", – сказал Кобахидзе. Что происходит в "Нацдвижении"? В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно анонсируют развал своего главного конкурента – "Нацдвижения". Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "Нацдвижение" обанкротившейся, дискредитированной и маргинальной радикальной силой. Между тем, по опросам общественного мнения, "Единое национальное движение" сохраняет за собой статус второй по популярности в Грузии партии, правда, с существенным отрывом от правящей "Грузинской мечты". Основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" было правящей партией в 2004-2012 годы. Кто такие Кезерашвили, Мерабишвили и Адеишвили? В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и, при желании с их стороны, готов помогать. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. На стадии судебного рассмотрения находятся еще два дела. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры. Что касается Мерабишвили, то лидеры "Грузинской мечты" называют его одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в стране, главная цель которых – смена власти в Грузии. Между тем в ответ на это в "Нацдвижении" заявили, что Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии. Что касается экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, который входил в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, он покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012-го, получил политубежище, а потом и гражданство в одной из стран Европы.Адеишвили, который на данный момент занимает высокую должность на Украине, в Грузии признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, давид кезерашвили, вано мерабишвили, новости, грузия, политика, грузинская мечта, единое нацдвижение