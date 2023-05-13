https://sputnik-georgia.ru/20230513/mezhdunarodnyy-festival-storitellinga-zeg-proydet-v-tbilisi-v-iyune-277641259.html

Международный фестиваль сторителлинга ZEG пройдет в Тбилиси в июне

Международный фестиваль сторителлинга ZEG пройдет в Тбилиси в июне

В программе – панельные дискуссии, сессии, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии по городу 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Тбилисский международный фестиваль сторителлинга ZEG пройдет в мультифункциональном арт-центре Fabrika с 8 по 10 июня, сообщают организаторы.Сторителлинг – это метод донесения информации таким образом, чтобы захватить внимание читателя или зрителя с первой секунды и держать его на протяжении всей истории. При этом информация преподносится с помощью знаний, рассказов, историй, которые пробуждают у человека эмоции. Название происходит от английского слова "storytelling", что буквально переводится как "рассказывание историй". Кино, медиа, фотография, образование, литература, предпринимательство, охрана окружающей среды, технологии – это те сферы, которым на фестивале будет посвящено множество дискуссий. Так, в программе – панельные дискуссии, сессии, кинопоказы, мастер-классы и экскурсии по городу. У посетителей фестиваля будет возможность узнать как о традиционных, так и о новаторских методах сторителлинга и получить вдохновение для собственных работ.В этом году в фестивале примут участие следующие спикеры: лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса, режиссер фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи, американский продюсер и руководитель индустрии развлечений, директор по развитию ESPN Films Адам Нойхаус, фотограф-документалист из Magnum Photos Оливия Артур.В 2023 году ZEG также станет партнером European Press Prize для проведения ежегодной церемонии вручения премии European Press Prize Award Ceremony в Тбилиси, в которой примут участие 150 ведущих журналистов из разных стран.Организатором фестиваля ZEG выступают компании Impact Hub Tbilisi и Coda Story.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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