https://sputnik-georgia.ru/20230513/nedelya-tsifrovykh-vystavok-zhenschin-khudozhnikov-proydet-v-gruzii-277636588.html

Неделя цифровых выставок женщин-художников пройдет в Грузии

Неделя цифровых выставок женщин-художников пройдет в Грузии

Цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T16:16+0400

2023-05-13T16:16+0400

2023-05-13T16:16+0400

выставка

тбилиси

грузия

новости

культура

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0d/277636064_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_42422d927f61757cf081140ff290303b.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. "Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023" пройдет в Грузии с 1 по 7 июня, говорится в сообщении организаторов. Основная цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей. У гостей будет уникальная возможность познакомиться с их работами в течение недели. Если посетитель пожелает приобрести работу художницы, команда координации выставки свяжет его напрямую с автором. Параллельно с выставкой будут проходить онлайн-встречи с профессиональными художницами под названием "Мастерская художника" в формате мастер-класса. Посетить выставку можно будет не выходя из дома. Для этого нужно просто перейти по ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выставка, тбилиси, грузия, новости, культура, анонсы