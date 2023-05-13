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Неделя цифровых выставок женщин-художников пройдет в Грузии
Неделя цифровых выставок женщин-художников пройдет в Грузии
Цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей 13.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-13T16:16+0400
2023-05-13T16:16+0400
2023-05-13T16:16+0400
выставка
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. "Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023" пройдет в Грузии с 1 по 7 июня, говорится в сообщении организаторов. Основная цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей. У гостей будет уникальная возможность познакомиться с их работами в течение недели. Если посетитель пожелает приобрести работу художницы, команда координации выставки свяжет его напрямую с автором. Параллельно с выставкой будут проходить онлайн-встречи с профессиональными художницами под названием "Мастерская художника" в формате мастер-класса. Посетить выставку можно будет не выходя из дома. Для этого нужно просто перейти по ссылке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выставка, тбилиси, грузия, новости, культура, анонсы
выставка, тбилиси, грузия, новости, культура, анонсы
Неделя цифровых выставок женщин-художников пройдет в Грузии
Цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. "Неделя цифровых выставок женщин-художников 2023" пройдет в Грузии с 1 по 7 июня, говорится в сообщении организаторов.
Основная цель проекта – предоставить доступ к работам женщин-художниц и способствовать расширению их экономических возможностей.
В виртуальной выставке принимают участие более 200 активных грузинских и зарубежных художниц, работы которых будут выставлены в двух разных виртуальных выставочных пространствах.
У гостей будет уникальная возможность познакомиться с их работами в течение недели. Если посетитель пожелает приобрести работу художницы, команда координации выставки свяжет его напрямую с автором.
Параллельно с выставкой будут проходить онлайн-встречи с профессиональными художницами под названием "Мастерская художника" в формате мастер-класса.
Посетить выставку можно будет не выходя из дома. Для этого нужно просто перейти по ссылке
.