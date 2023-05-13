Новая рекреационная зона появится на востоке Грузии
После завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения для туристов и местных жителей, обещают власти
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новая рекреационная зона площадью в четыре гектара появится в городе Лагодехи (регион Кахети).
В Лагодехи активно проводится программа под названием "Обновленные регионы", начатая по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
На месте с работами ознакомились губернатор Кахети Георгий Аладашвили и мэр Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
В рамках проекта предполагается создание как досуговой, так и спортивной инфраструктуры.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
В стадии завершения работы по обустройству системы ирригации (полива) и скейтпарка, также будет установлено наружное освещение и озеленена территория.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
Отмечается, что после завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения как для местных жителей, так и для приезжих.
Проект проводится Фондом муниципального развития.