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Новая рекреационная зона появится на востоке Грузии
Новая рекреационная зона появится на востоке Грузии
После завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения для туристов и местных жителей, обещают власти 13.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-13T14:57+0400
2023-05-13T14:57+0400
грузия
лагодехи
кахети
новости
общество
фонд муниципального развития
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новая рекреационная зона площадью в четыре гектара появится в городе Лагодехи (регион Кахети). В Лагодехи активно проводится программа под названием "Обновленные регионы", начатая по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На месте с работами ознакомились губернатор Кахети Георгий Аладашвили и мэр Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили. В рамках проекта предполагается создание как досуговой, так и спортивной инфраструктуры. В стадии завершения работы по обустройству системы ирригации (полива) и скейтпарка, также будет установлено наружное освещение и озеленена территория. Отмечается, что после завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения как для местных жителей, так и для приезжих. Проект проводится Фондом муниципального развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, лагодехи, кахети, новости, общество, фонд муниципального развития, ираклий гарибашвили
грузия, лагодехи, кахети, новости, общество, фонд муниципального развития, ираклий гарибашвили

Новая рекреационная зона появится на востоке Грузии

14:57 13.05.2023
© photo: Lagodekhi Protected Areas / FB / Лагодехи
Лагодехи - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2023
© photo: Lagodekhi Protected Areas / FB /
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После завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения для туристов и местных жителей, обещают власти
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новая рекреационная зона площадью в четыре гектара появится в городе Лагодехи (регион Кахети).
В Лагодехи активно проводится программа под названием "Обновленные регионы", начатая по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2023
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
На месте с работами ознакомились губернатор Кахети Георгий Аладашвили и мэр Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2023
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
В рамках проекта предполагается создание как досуговой, так и спортивной инфраструктуры.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2023
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
В стадии завершения работы по обустройству системы ирригации (полива) и скейтпарка, также будет установлено наружное освещение и озеленена территория.
© Administration of the State Trustee in Kakheti regionНовая рекреационная появится на востоке Грузии
Новая рекреационная появится на востоке Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2023
Новая рекреационная появится на востоке Грузии
© Administration of the State Trustee in Kakheti region
Отмечается, что после завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения как для местных жителей, так и для приезжих.
Проект проводится Фондом муниципального развития.
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