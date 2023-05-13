https://sputnik-georgia.ru/20230513/novaya-rekreatsionnaya-zona-poyavitsya-na-vostoke-gruzii-277635334.html

Новая рекреационная зона появится на востоке Грузии

Новая рекреационная зона появится на востоке Грузии

После завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения для туристов и местных жителей, обещают власти 13.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-13T14:57+0400

2023-05-13T14:57+0400

2023-05-13T14:57+0400

грузия

лагодехи

кахети

новости

общество

фонд муниципального развития

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Новая рекреационная зона площадью в четыре гектара появится в городе Лагодехи (регион Кахети). В Лагодехи активно проводится программа под названием "Обновленные регионы", начатая по решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. На месте с работами ознакомились губернатор Кахети Георгий Аладашвили и мэр Лагодехского муниципалитета Джондо Мдивнишвили. В рамках проекта предполагается создание как досуговой, так и спортивной инфраструктуры. В стадии завершения работы по обустройству системы ирригации (полива) и скейтпарка, также будет установлено наружное освещение и озеленена территория. Отмечается, что после завершения проекта в Лагодехи появится новый центр притяжения как для местных жителей, так и для приезжих. Проект проводится Фондом муниципального развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

лагодехи

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грузия, лагодехи, кахети, новости, общество, фонд муниципального развития, ираклий гарибашвили